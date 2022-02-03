Схема на миллион: китаец сдавал в сервис Apple поддельные айфоны, получая взамен настоящие

Схему по обману сотрудников корпорации мошенник разрабатывал более 3 лет, создав для этого специальное программное обеспечение.

В Америке уроженец Китая создал мошенническую схему, благодаря которой нанес ущерб корпорации Apple на $1 млн. Он сдавал в гарантийный ремонт поддельные айфоны, получая вместо них оригинальные гаджеты, сообщает ресурс 9to5mac с ссылкой на Министерство юстиции США.

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32-летний Хайтенг Ву иммигрировал в США в 2013 году, приехав учиться на инженера. Получив степень магистра в 2015 году, он устроился на легальную работу, после чего начал готовиться к воплощению своих плана по выманиванию денег у Apple. Следствие установило, что к своей афере Ву готовился около 3,5 лет.

На родине аферист приобрел крупную партию высококачественных китайских айфонов-подделок, которые на вид невозможно было отличить от оригиналов. С помощью специального программного обеспечения в аппараты прошивались серийные номера и номера IMEI настоящих айфонов, находящихся на гарантии. После этого Ву делал так, что операционную систему смартфона невозможно было включить. С подготовленными таким образом аппаратами мошенник обращался в гарантийный сервис Apple. При подключении такого телефона к компьютеру мастера на экране отображалось сообщение о том, что девайс находится на гарантии.

Таким образом китаец сумел обменять гаджетов на сумму в $1 млн. Однако, воспользоваться этими деньгами предприимчивый инженер не успел — его арестовали. При вынесении приговора суд учел, что Ву находился под стражей в течение более, чем 2 лет пока длилось следствие. Ему засчитали этот срок в качестве наказания и присудили выплатить штраф и компенсацию Apple на общую сумму $2 млн. Жену инженера, которая помогала ему в незаконной деятельности, приговорили к пяти месяцам заключения.

Напомним, в аэропорту "Борисполь" на теле одного из пассажиров таможенники обнаружили шесть упаковок со смартфонами. Обмотавшись ими, мужчина пытался провезти контрабанду.

Другой наш соотечественник пытался провезти нелегально завезти в страну более 2000 гаджетов. Партию айфонов стоимостью свыше 17 млн грн украинец спрятал под грузом запчастей в своем микроавтобусе.