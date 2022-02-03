Схема на мільйон: китаєць здавав у сервіс Apple підроблені айфони, отримуючи натомість справжні

Схему з обману співробітників корпорації шахрай розробляв понад 3 роки, створивши для цього спеціальне програмне забезпечення.

В Америці уродженець Китаю створив шахрайську схему, завдяки якій завдав збитків корпорації Apple на $1 млн. Він здавав у гарантійний ремонт підроблені айфони, одержуючи замість них оригінальні гаджети, повідомляє ресурс 9to5mac із посиланням на Міністерство юстиції США.

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32-річний Хайтенг Ву іммігрував до США у 2013 році, приїхавши вчитися на інженера. Отримавши ступінь магістра у 2015 році, він влаштувався на легальну роботу, після чого почав готуватися до втілення своїх планів виманювання грошей у Apple. Слідство встановило, що до афери Ву готувався близько 3,5 року.

На батьківщині аферист придбав велику партію високоякісних китайських айфонів-підробок, які неможливо було відрізнити від оригіналів. За допомогою спеціального програмного забезпечення в апарати прошивали серійні номери та номери IMEI справжніх айфонів, що перебувають на гарантії. Після цього Ву робив так, що операційну систему смартфона неможливо було увімкнути. З підготовленими таким чином апаратами шахрай звертався до гарантійного сервісу Apple. При підключенні такого телефону до комп'ютера майстра відображається повідомлення про те, що девайс перебуває на гарантії.

Так китаєць зумів обміняти гаджетів на суму $1 млн. Проте скористатися цими грошима заповзятливий інженер не встиг — його заарештували. При винесенні вироку суд врахував, що Ву перебував під вартою протягом більш ніж 2 років, поки тривало слідство. Йому зарахували цей термін як покарання та присудили виплатити штраф і компенсацію Apple на загальну суму $2 млн. Дружину інженера, яка допомагала йому в незаконній діяльності, засудили до п'яти місяців ув'язнення.

Нагадаємо, в аеропорту "Бориспіль" на тілі одного з пасажирів митники виявили шість упаковок зі смартфонами. Обмотавшись ними, чоловік намагався провезти контрабанду.

Інший наш співвітчизник намагався провезти нелегально завезти до країни понад 2000 гаджетів. Партію айфонів вартістю понад 17 млн грн українець сховав під вантажем запчастин у своєму мікроавтобусі.