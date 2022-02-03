Масштабный сбой в сети "Киевстар": в компании назвали причину неполадок

Представитель компании утверждает, что с проблемой столкнулось "небольшое количество пользователей", а причиной стал стой во время обновления программного обеспечения.

Представитель компании "Киевстар" Ирина Леличенко рассказала о причинах сбоев в работе оператора мобильной связи, с которыми столкнулись сегодня, 3 февраля, клиенты компании. Об этом она сообщила у себя на странице в Facebook.

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"Причиной утренних сложностей стал технический сбой во время обновления программного обеспечения. Специалисты компании сразу приступили к устранению проблемы и в 10:30 утра вопрос был решен. Услуги, которые пострадали вследствие технического сбоя, полностью возобновлены", — отметила она.

Также Леличенко добавила, что никаких списаний средств с мобильных счетов не было. Более того, абоненты которые испытали неудобства из-за технического сбоя, автоматически получат от компании компенсацию в виде бонусных услуг связи.

Напомним, что сегодня утром абоненты мобильного оператора "Киевстар" столкнулись с трудностями использования мобильной связи. Пользователи пожаловались в компанию на критические неполадки со связью, которые были зафиксированы приблизительно с 8 до 10 часов утра.

В комментарии Фокусу пресс-секретарь компании Ирина Леличенко сообщила, что у некоторых абонентов предоплаченных тарифов возникли трудности при звонках внутри сети и по номерам контакт-центра.