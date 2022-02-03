Масштабний збій у мережі "Київстар": у компанії назвали причину неполадок

Представник компанії стверджує, що з проблемою зіштовхнулася "невелика кількість користувачів", а причиною став стій під час оновлення програмного забезпечення.

Представниця компанії "Київстар" Ірина Леличенко розповіла про причини збоїв у роботі оператора мобільного зв'язку, з якими зіткнулися сьогодні, 3 лютого, клієнти компанії. Про це вона повідомила у себе на сторінці у Facebook.

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"Причиною ранкових складнощів став технічний збій під час оновлення програмного забезпечення. Фахівці компанії одразу розпочали усунення проблеми і о 10:30 ранку питання було вирішено. Послуги, які постраждали внаслідок технічного збою, повністю відновлені", — зазначила вона.

Також Леличенко додала, що жодних списань коштів із мобільних рахунків не було. Більше того, абоненти, які зазнали незручностей через технічний збій, автоматично отримають від компанії компенсацію у вигляді бонусних послуг зв'язку.

Нагадаємо, що сьогодні вранці абоненти мобільного оператора "Київстар" зіштовхнулися з труднощами використання мобільного зв'язку. Користувачі поскаржилися в компанію на критичні проблеми зі зв'язком, які були зафіксовані приблизно з 8 до 10 години ранку.

У коментарі Фокусу прессекретарка компанії Ірина Леличенко повідомила, що в деяких абонентів передплачених тарифів виникли труднощі під час дзвінків усередині мережі та за номерами контакт-центру.