Топ-10 самых производительных смартфонов в 2022 году: новый рейтинг AnTuTu
Список возглавили устройства с высокопроизводительным процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen1, созданным по 4-нм технологии.
AnTuTu определил самые производительные смартфоны по состоянию на февраль 2022 года. Список опубликован на сайте бенчмарка.
В обновленный рейтинг попали Android-смартфоны, которые протестировали с 1 по 31 января 2022 года. Первые 7 позиций заняли устройства, оснащенные новым процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen1, который производят по 4-нанометровому технологическому процессу.
На первом месте оказался смартфон iQOO 9 PRO, производительность которого была оценена в1 020 974 баллов.
На втором месте — младшая версия этого же смартфона, iQOO 9, которая набрала 1 020 156 баллов.
Тройку лидеров замкнул Realme GT2 Pro с 1 000 641 баллами.
Стоит отметить, что все три смартфона получили 12 ГБ оперативной памяти, и это значительно повлияло на их результат. Все остальные модели набрали меньше 1 млн баллов:
- One Plus 10 Pro (993 519 баллов),
- Xiaomi 12 Pro (980 828 баллов),
- Moto Edge X30 (978 442 баллов),
- Xiaomi 12 (948 664 баллов),
- Black Shark 4S Pro (879 152 баллов),
- Nubia Red Magic 6S Pro (853 299 баллов),
- iQOO 8 Pro (852 371 баллов).
Три последние модели оснащены восьмиядерным процессором предыдущего поколения Snapdragon 888+ с частотой до 2,84 Ггц, который впервые выпустили в декабре 2020 года. В то же время, частота Snapdragon 8 Gen1 достигает 3 Ггц.
В январе AnTuTu представил рейтинг смартфонов по предпочтениям пользователей. Список возглавил Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G 2020 года выпуска, который до сих показывает хорошее соотношение цены и качества. Модель работает на базе 8-ядерного процессора Qualcomm Snapdragon 865+, обладает 12 ГБ оперативной памяти и устраивает владельцев на 97%. Второе место пользователи отдали еще одному смартфону Samsung — Galaxy S21 Ultra 5G, а тройку лидеров замкнул Redmi Note 11 Pro+ с результатом в 92,86%.
Также мы сообщали о том, что смартфоны оборудуют чипами нового поколения, которые позволят "увидеть невидимое". Датчик, изобретенный инженерами из Нидерландов, улавливает свет в ближнем инфракрасном свете и может анализировать состав различных веществ, в том числе продуктов питания.
Ранее стало известно, что Qualcomm и Vodafone встроили SIM-карту в процессор смартфона. По словам разработчиков, такая архитектура позволит увеличить производительность устройств и экономить место под крышкой.