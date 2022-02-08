Топ-10 самых производительных смартфонов в 2022 году: новый рейтинг AnTuTu

Список возглавили устройства с высокопроизводительным процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen1, созданным по 4-нм технологии.

AnTuTu определил самые производительные смартфоны по состоянию на февраль 2022 года. Список опубликован на сайте бенчмарка.

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В обновленный рейтинг попали Android-смартфоны, которые протестировали с 1 по 31 января 2022 года. Первые 7 позиций заняли устройства, оснащенные новым процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen1, который производят по 4-нанометровому технологическому процессу.

На первом месте оказался смартфон iQOO 9 PRO, производительность которого была оценена в1 020 974 баллов.

На втором месте — младшая версия этого же смартфона, iQOO 9, которая набрала 1 020 156 баллов.

Тройку лидеров замкнул Realme GT2 Pro с 1 000 641 баллами.

Стоит отметить, что все три смартфона получили 12 ГБ оперативной памяти, и это значительно повлияло на их результат. Все остальные модели набрали меньше 1 млн баллов:

One Plus 10 Pro (993 519 баллов),

Xiaomi 12 Pro (980 828 баллов),

Moto Edge X30 (978 442 баллов),

Xiaomi 12 (948 664 баллов),

Black Shark 4S Pro (879 152 баллов),

Nubia Red Magic 6S Pro (853 299 баллов),

iQOO 8 Pro (852 371 баллов).

Три последние модели оснащены восьмиядерным процессором предыдущего поколения Snapdragon 888+ с частотой до 2,84 Ггц, который впервые выпустили в декабре 2020 года. В то же время, частота Snapdragon 8 Gen1 достигает 3 Ггц.

В январе AnTuTu представил рейтинг смартфонов по предпочтениям пользователей. Список возглавил Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G 2020 года выпуска, который до сих показывает хорошее соотношение цены и качества. Модель работает на базе 8-ядерного процессора Qualcomm Snapdragon 865+, обладает 12 ГБ оперативной памяти и устраивает владельцев на 97%. Второе место пользователи отдали еще одному смартфону Samsung — Galaxy S21 Ultra 5G, а тройку лидеров замкнул Redmi Note 11 Pro+ с результатом в 92,86%.

Также мы сообщали о том, что смартфоны оборудуют чипами нового поколения, которые позволят "увидеть невидимое". Датчик, изобретенный инженерами из Нидерландов, улавливает свет в ближнем инфракрасном свете и может анализировать состав различных веществ, в том числе продуктов питания.

Ранее стало известно, что Qualcomm и Vodafone встроили SIM-карту в процессор смартфона. По словам разработчиков, такая архитектура позволит увеличить производительность устройств и экономить место под крышкой.