Vodafone встроила SIM-карту в процессор смартфона: спасет ли это от мошенников

Новая технология iSIM обещает юзерам легкое подключение любых смарт-устройств и полный контроль над ними, однако телеком-эксперт заявляет, что iSIM не снизит риск кражи номера мобильного телефона.

Компании Qualcomm, Vodafone и Thales разработали смартфон с процессором, в который встроена SIM-карта. Подробности проекта раскрыла пресс-служба Qualcomm.

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Что изменит новая технология iSIM

Новая технология под названием iSIM интегрирована в центральный процессор устройства и наделяет его функциями обычной SIM-карты, а также увеличивает производительность, объем памяти, улучшает взаимодействие между компонентами и освобождает место. По словам разработчиков, она позволит переносить возможности телефона на ноутбуки, планшеты, платформы виртуальной реальности, устройства Интернета вещей и носимые устройства, которые не поддерживают "симки".

"Эта технология представляет собой последнюю эволюцию технологии SIM, в которой "eSIM" встраиваются в устройства. Однако для eSIM требуется отдельный чип: с iSIM в этом больше нет необходимости, и отпадает необходимость в выделенном пространстве для SIM-карт", — отмечается на сайте.

iSIM работает по стандарту международной организации GSMA, которая представляет мобильных операторов. Ее возможности протестировали в лабораториях Samsung в Европе, используя сеть Vodafone.

Основой для концептуального устройства выбрали смартфон Samsung Galaxy Z Flip3 5G, работающий на базе мобильного процессора Qualcomm Snapdragon 888 5G со встроенной iSIM. Тестирование показало, что технология эффективно работает в существующей инфраструктуре и готово к коммерческому использованию.

[ + – ] Смартфон Samsung Galaxy Z Flip3 5G Фото: Samsung

"Наша цель — создать мир, в котором каждое устройство легко и просто подключается друг к другу, а клиент имеет полный контроль над всеми своими гаджетами. iSIM в сочетании с нашей платформой удаленного управления является важным шагом в этом направлении, позволяя подключать устройства без физической SIM-карты или выделенного чипа, делая возможность подключения ко многим объектам IoT", — прокомментировал коммерческий директор Vodafone Алекс Фромант-Куртил.

Он добавил, что iSIM позволит людям подключать несколько аккаунтов на одном устройстве и отказаться от отдельных внешних карт, что в итоге сократит потребление пластика.

Vodafone продолжит сотрудничать с партнерами для разработки новых приложений и быстрого внедрения технологии.

"iSIM поддерживает дизайн и производство новых устройств, обеспечивая при этом те же цифровые возможности, что и eSIM, и сертифицированные уровни безопасности", — подчеркнул старший вице-президент Thales по решениям для мобильных устройств Эммануэль Унгуран.

Как заявил старший вице-президент Qualcomm Europe Энрико Сальватори, встроенная SIM-карта откроет много новых возможностей для мобильных операторов и пользователей, особенно при использовании сетей 5G. Кроме того, поможет производителям при интеграции процессоров Snapdragon.

[ + – ] Телеком-эксперт уверен, что технология iSIM не защитит пользователей от мошенников Фото: pexels.com

Защитит ли iSIM от мошенников?

Фокус уже писал, что в Украине популярна подмена SIM-карт, — так называемый SIM-свопинг. Зная телефонный номер предполагаемой жертвы, мошенники могли представиться реальным владельцем и попросить перевыпустить сим-карту, чтобы завладеть всеми данными, хранящимися на ней (при этом "симка" реального владельца блокируется).

Недавно во Львове мошенники перевыпустили SIM-карту гражданки Ирины Илык и буквально похитили ее цифровую личность. Имея доступ к номеру ее телефона, они оформили на ее имя несколько кредитов в разных финансовых организациях. Украинка узнала об этом лишь благодаря уведомлению в сервисе "Дія". В итоге Ирина восстановила доступ к номеру телефона и привязала номер к своему паспорту.

Представители мобильного оператора "Киевстар" рассказали, что у них не было оснований отказать в замене SIM-карты Ирины Илык. По их словам, мошенники предоставили информацию, необходимую для перевыпуска физической копии с привязанным к ней номером. Карта была анонимной, поэтому компания не смогла установить точную личность абонента, кроме как задав несколько вопросов — и мошенники правильно ответили на них, утверждает оператор.

Фокус поинтересовался у телеком-эксперта Романа Химича, сможет ли iSIM от Qualcomm и Vodafone защитить от подмены SIM-карты. Как объяснил специалист, технология никак не сможет снизить риск кражи номера:

"Речь идет о том, что вместо отдельного физического объекта, SIM-карты, или выделенной микросхемы, как в случае eSIM, используется центральный процессор смартфона. Кража номера возможна благодаря тому, что сим-карта и номер — это две разные сущности. Банки и другие учреждения, которые используют номер мобильного в качестве фактора идентификации/аутентификации пользователя, сознательно и, если говорить прямо, злонамеренно отождествляют эти сущности, чтобы упростить себе жизнь".

Напомним, что Химич также отмечал ранее, что номер телефона не соответствует требованием многофакторной идентификации/аутентификации, так как они не материальны, не уникальны и не секретны. По его словам, абоненты даже не владеют собственными номерами телефонов и не являются их первичными распорядителями: первую роль выполняет Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации, а вторую — оператор мобильной связи.

Ранее стало известно, что закон о регистрации телефонных номеров по паспорту вступил в силу. Он обязывает граждан подтверждать свою личность при оформлении мобильных тарифов.