Vodafone вбудувала SIM-карту в процесор смартфона: чи врятує це від шахраїв

Нова технологія iSIM обіцяє користувачам легке підключення будь-яких смарт-пристроїв та повний контроль над ними, проте телеком-експерт заявляє, що iSIM не знизить ризик крадіжки номера мобільного телефону.

Компанії Qualcomm, Vodafone і Thales розробили смартфон із процесором, у який вбудована SIM-карта. Деталі проєкту розкрила пресслужба Qualcomm.

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Що змінить нова технологія iSIM

Нова технологія під назвою iSIM інтегрована в центральний процесор пристрою та наділяє його функціями звичайної SIM-карти, а також збільшує продуктивність, обсяг пам'яті, покращує взаємодію між компонентами та звільняє місце. За словами розробників, вона дозволить переносити можливості телефону на ноутбуки, планшети, платформи віртуальної реальності, пристрої Інтернету речей та пристрої, які не підтримують "сімки".

"Ця технологія є останньою еволюцією технології SIM, в якій "eSIM" вбудовуються в пристрої. Проте для eSIM потрібен окремий чіп: з iSIM у цьому більше немає необхідності, і відпадає необхідність у виділеному просторі для SIM-карт", — наголошується на сайті.

iSIM працює за стандартом міжнародної організації GSMA, що представляє мобільних операторів. Її можливості протестували у лабораторіях Samsung у Європі, використовуючи мережу Vodafone.

Основою для концептуального пристрою вибрали смартфон Samsung Galaxy Z Flip3 5G, який працює на базі мобільного процесора Qualcomm Snapdragon 888 5G із вбудованою iSIM. Тестування показало, що технологія ефективно працює в існуючій інфраструктурі та готове до комерційного використання.

[ + – ] Смартфон Samsung Galaxy Z Flip3 5G Фото: Samsung

"Наша мета — створити світ, в якому кожен пристрій легко і просто підключається один до одного, а клієнт має повний контроль над усіма своїми гаджетами. iSIM у поєднанні і нашою платформою віддаленого управління є важливим кроком у цьому напрямку, дозволяючи підключати пристрої без фізичної SIM-карти або виділеного чіпа, здійснюючи можливість підключення до багатьох об'єктів IoT", — прокоментував комерційний директор Vodafone Алекс Фромант-Куртіл.

Він додав, що iSIM дозволить людям підключати кілька облікових записів на одному пристрої і відмовитися від окремих зовнішніх карт, що в результаті скоротить споживання пластику.

Vodafone продовжить співпрацювати з партнерами для розробки нових програм та швидкого впровадження технології.

"iSIM підтримує дизайн та виробництво нових пристроїв, забезпечуючи при цьому ті ж цифрові можливості, що і eSIM, і сертифіковані рівні безпеки", — наголосив старший віцепрезидент Thales з рішень для мобільних пристроїв Еммануель Унгуран.

Як заявив старший віцепрезидент Qualcomm Europe Енріко Сальваторі, вбудована SIM-карта відкриє багато нових можливостей для мобільних операторів та користувачів, особливо під час використання мереж 5G. Крім того, допоможе виробникам під час інтеграції процесорів Snapdragon.

[ + – ] Телеком-експерт упевнений, що технологія iSIM не захистить користувачів від шахраїв Фото: pexels.com

Чи захистить iSIM від шахраїв?

Фокус вже писав, що в Україні популярна заміна SIM-карток, так званий SIM-свопінг. Знаючи телефонний номер імовірної жертви, шахраї могли представитися реальним власником і попросити перевипустити сім-карту, щоб заволодіти всіма даними, що зберігаються на ній (при цьому сімка реального власника блокується).

Нещодавно у Львові шахраї перевипустили SIM-картку громадянки Ірини Ілик та буквально викрали її цифрову особу. Маючи доступ до номера її телефону, вони оформили кілька кредитів у різних фінансових організаціях. Українка дізналася про це лише завдяки повідомленню в сервісі "Дія". У результаті Ірина відновила доступ до номера телефону та прив'язала номер до свого паспорта.

Представники мобільного оператора "Київстар" розповіли, що у них не було підстав відмовити у заміні SIM-картки Ірини Ілик. За їхніми словами, шахраї надали інформацію, необхідну для перевипуску фізичної копії з номером, що прив'язаний до неї. Карта була анонімною, тому компанія не змогла встановити точну особу абонента, окрім як поставивши кілька запитань — і шахраї правильно відповіли на них, стверджує оператор.

Фокус поцікавився у телеком-експерта Романа Химича, чи зможе iSIM від Qualcomm та Vodafone захистити від заміни SIM-карти. Як пояснив фахівець, технологія ніяк не зможе знизити ризик крадіжки номера:

"Йдеться про те, що замість окремого фізичного об'єкта, SIM-карти, або виділеної мікросхеми, як у випадку eSIM, використовується центральний процесор смартфона. Крадіжка номера можлива завдяки тому, що сім-карта і номер — це дві різні сутності. Банки та інші установи, які використовують номер мобільного як фактор ідентифікації/автентифікації користувача, свідомо і, якщо говорити прямо, зловмисно ототожнюють ці сутності, щоб спростити собі життя".

Нагадаємо, що Химич також зазначав раніше, що номер телефону не відповідає вимогам багатофакторної ідентифікації/автентифікації, оскільки вони не матеріальні, не унікальні і не секретні. За його словами, абоненти навіть не мають власних номерів телефонів і не є їх первинними розпорядниками: першу роль виконує Національна комісія, яка здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, а другу — оператор мобільного зв'язку.

Раніше стало відомо, що закон про реєстрацію телефонних номерів за паспортом набув чинності. Він зобов'язує громадян підтверджувати свою особу під час оформлення мобільних тарифів.