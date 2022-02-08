Топ-10 найпродуктивніших смартфонів у 2022 році: новий рейтинг AnTuTu

Список очолили пристрої з високопродуктивним процесором Qualcomm Snapdragon 8 Gen1, створеним за 4-нм технологією.

AnTuTu визначив найпродуктивніші смартфони станом на лютий 2022 року. Список опубліковано на сайті бенчмарку.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

До оновленого рейтингу потрапили Android-смартфони, які протестували з 1 по 31 січня 2022 року. Перші 7 позицій зайняли пристрої, оснащені новим процесором Qualcomm Snapdragon 8 Gen1, який виробляють за 4-нанометровим технологічним процесом.

На першому місці опинився смартфон iQOO 9 PRO, продуктивність якого була оцінена в 1 020 974 бали.

На другому місці – молодша версія цього ж смартфона, iQOO 9, яка набрала 1 020 156 балів.

Трійку лідерів замкнув Realme GT2 Pro з 1 000 641 балом.

Варто зазначити, що всі три смартфони отримали 12 ГБ оперативної пам'яті, і це значно вплинуло на результат. Усі інші моделі набрали менше 1 млн балів:

One Plus 10 Pro (993 519 балів),

Xiaomi 12 Pro (980 828 балів),

Moto Edge X30 (978 442 бали),

Xiaomi 12 (948 664 бали),

Black Shark 4S Pro (879 152 бали),

Nubia Red Magic 6S Pro (853 299 балів),

iQOO 8 Pro (852 371 бал).

Три останні моделі оснащені восьмиядерним процесором попереднього покоління Snapdragon 888+ із частотою до 2,84 ГГц, який уперше випустили в грудні 2020 року. У той же час частота Snapdragon 8 Gen1 досягає 3 ГГц.

У січні AnTuTu представив рейтинг смартфонів за уподобаннями користувачів. Список очолив Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G 2020 року випуску, який досі показує гарне співвідношення ціни та якості. Модель працює на базі 8-ядерного процесора Qualcomm Snapdragon 865+, має 12 ГБ оперативної пам'яті та влаштовує власників на 97%. Друге місце користувачі віддали ще одному смартфону Samsung — Galaxy S21 Ultra 5G, а трійку лідерів замкнув Redmi Note 11 Pro+ з результатом 92,86%.

Також ми повідомляли про те, що смартфони обладнають чипами нового покоління, які дозволять "побачити невидиме". Датчик, винайдений інженерами з Нідерландів, вловлює світло в ближньому інфрачервоному світлі та може аналізувати склад різних речовин, у тому числі продуктів харчування.

Раніше стало відомо, що Qualcomm і Vodafone вбудували SIM-карту в процесор смартфона. За словами розробників, така архітектура дозволить збільшити продуктивність пристроїв і заощаджувати місце під кришкою.