У "Дії" появится электронное удостоверение ветерана войны и участника Революции достоинства

По информации украинского правительства, нововведение будет касаться почти 1,2 млн. украинцев. Использовать документ можно будет как аналог бумажного варианта.

В приложении "Дія" вскоре появятся электронные удостоверения участника боевых действий, лица с инвалидностью в результате войны, участника войны, члена семьи погибшего и пострадавшего участника Революции Достоинства, которые можно использовать как аналог бумажного документа. Соответствующее решение было принято сегодня, 9 февраля, во время заседания Кабмина, сообщает Министерство по делам ветеранов.

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"Люди, имеющие удостоверение участника боевых действий, или удостоверение пострадавшего участника Революции Достоинства смогут его получить в Дії. Электронное удостоверение можно будет использовать в качестве аналога соответствующего документа в форме книжечки", – отметил премьер-министр Денис Шмигаль.

Нововведения будут касаться почти 1,2 млн украинцев – ветеранов российско-украинской войны, пострадавших участников Революции Достоинства и других граждан, на которых распространяется действие Закона Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты".

Вскоре электронные удостоверения будут доступны в приложении Дії, и ветераны смогут всегда иметь их с собой в своих смартфонах.

Отмечается, что постановление разработано Министерством по делам ветеранов Украины во исполнение закона об усовершенствовании функционирования Единого государственного реестра ветеранов войны и введении электронного удостоверения ветерана, который вступил в силу 12 января 2021 года.

Напомним, недавно Минцифры запустило в "Дії" услугу по изменению места прописки. Украинцы теперь могут сменить место регистрации в сервисе государственных услуг "Дія".

Также Минцифры запустило новые услуги в "Дії". Сервис будет выдавать справки о несудимости, передавать техпаспорта, автоматически регистрировать строительство и многое другое.

Вчера Зеленский запустил первый опрос в "Дії". Глава государства поинтересовался в украинцев, какую услугу считают наиболее полезной, а также попросил выбрать название для новой программы для украинцев в возрасте от 60 лет.