У "Дії" з'явиться електронне посвідчення ветерана війни й учасника Революції Гідності

За інформацією українського уряду, нововведення буде стосуватись майже 1,2 млн українців. Використовувати документ можна буде як аналог паперового варіанту.

У застосунку Дії незабаром з'являться електронні посвідчення учасника бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, учасника війни, члена сім’ї загиблого та постраждалого учасника Революції Гідності, які можна буде використовувати як аналог паперового документа. Відповідне рішення ухвалене сьогодні, 9 лютого, під час засідання Кабміну, повідомляє Міністерство у справах ветеранів.

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"Люди, які мають посвідчення учасника бойових дій, або посвідчення постраждалого учасника Революції Гідності зможуть його отримати в Дії. Електронне посвідчення можна буде використовувати як аналог відповідного документа у формі книжечки", – зазначив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Нововведення будуть стосуватися майже 1,2 млн українців – ветеранів російсько-української війни, постраждалих учасників Революції Гідності та інших громадян, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".

Невдовзі електронні посвідчення будуть доступні у додатку "Дія", і ветерани зможуть завжди мати їх з собою у своїх смартфонах.

Зазначається, що постанова розроблена Міністерством у справах ветеранів України на виконання закону про вдосконалення функціонування Єдиного державного реєстру ветеранів війни та запровадження електронного посвідчення ветерана, який набув чинності 12 січня 2021 року.

Нагадаємо, нещодавно Мінцифри запустило в "Дії" послугу щодо зміни місця прописки. Українці тепер можуть змінити місце реєстрації в сервісі державних послуг "Дія".

Також Мінцифри запустило нові послуги в "Дія". Сервіс буде видавати довідки про несудимість, передавати техпаспорти, автоматично реєструвати будівництво та багато іншого.

Вчора Зеленський запустив перше опитування в "Дії". Глава держави поцікавився в українців, яку послугу вони вважають найкориснішою, а також попросив обрати назву для нової програми для українців віком від 60 років.