Украинец, сковавший себя с девушкой, продает цепь в виде NFT за $3 млн (видео)

Александр Кудлай из Харькова выставит на торги 26 звеньев и пломбу, с помощью которых он и его бывшая девушка установили рекорд Украины в 2021 году.

Александр Кудлай из Харькова решил продать в виде NFT цепь, которой год назад на рекордный срок сковал себя с девушкой Викторией Пустовитовой. Об этом он написал на своей странице в Instagram.

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Харьковчанин-рекордсмен пишет, что выставил на продажу предметы искусства с цепью на торговой площадке OpenSea за $3 млн. Коллекция состоит из 27 видеороликов, на которых запечатлено по одному из 26 звеньев и пломба, которая помогала представителям Национального реестра рекордов Украины отслеживать честность испытания, которому подвергла себя пара.

Продавать звенья Александр будет в режиме живых торгов, которые продлятся с 17 февраля по 3 марта включительно. Каждый лот будет содержать один видеоролик и одно настоящее звено цепи, а также информацию о том, что оно символизирует. Стартовая стоимость NFT — $123 тыс.

Александр Кудлай планирует потратить деньги, полученные от продажи коллекции, на строительство и содержание детского дома в Киеве, рассчитанного на 300 воспитанников. Он обещает создать для детей в так называемом Digital kids house уникальные условия, чтобы они могли развиваться в различных современных направлениях, таких как ведение блогов, IT и бизнес в условиях метавселенной.

К посту прикреплен видеоролик, на котором те самые звенья цепи продемонстрированы в разных условиях: в бокале с шампанским, в виде скобы для бумажных листов, подвески, элемента скульптуры, в костре, на корабле и т.п.

В феврале 2021 года пара из Харькова сковала руки цепью, чтобы установить национальный рекорд Украины. Представители Книги рекордов скрепили звенья специальной пломбой, чтобы участники эксперимента не сняли оковы раньше времени.

В таких условиях Александр и Виктория прожили вместе 124 дня, а в июне заявили о расставании. Молодые люди приняли такое решение еще до того, как представители Книги рекордов сняли цепь. Пара установила рекорд, однако заявила, что их отношения зашли в тупик.

Позже харьковчане признались, что эксперимент помог им понять несовместимость друг с другом. Одной из причин разрыва стали разногласия и слишком разные жизненные взгляды. Александр Кудлай отметил, что раньше слишком мало общался со своей девушкой, а потому недостаточно хорошо ее знал.