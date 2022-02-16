Українець, який скував себе з дівчиною, продає ланцюг у вигляді NFT за $3 млн (відео)

Олександр Кудлай із Харкова виставить на торги 26 ланок і пломбу, за допомогою яких він і його колишня дівчина встановили рекорд України у 2021 році.

Олександр Кудлай із Харкова вирішив продати у вигляді NFT ланцюг, яким рік тому на рекордний термін скував себе з дівчиною Вікторією Пустовітовою. Про це він написав на своїй сторінці в Instagram.

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Харків'янин-рекордсмен пише, що виставив на продаж предмети мистецтва з ланцюгом на торговому майданчику OpenSea за $3 млн. Колекція складається з 27 відеороликів, на яких відображено по одній з 26 ланок і пломба, яка допомагала представникам Національного реєстру рекордів України відслідковувати чесність випробування, яке проходила пара.

Продаватиме ланки Олександр у режимі живих торгів, які триватимуть із 17 лютого по 3 березня включно. Кожен лот міститиме один відеоролик і одну справжню ланку ланцюга, а також інформацію про те, що вона символізує. Стартова вартість NFT — $123 тис.

Олександр Кудлай планує витратити гроші, отримані від продажу колекції, на будівництво й утримання дитячого будинку, розрахованого на 300 вихованців. Він обіцяє створити для дітей у так званому Digital kids house унікальні умови, щоб вони могли розвиватися в різних сучасних напрямках, таких як ведення блогів, IT і бізнес в умовах метавсесвіту.

До посту прикріплений відеоролик, на якому ті самі ланки ланцюга продемонстровані в різних умовах: у келиху з шампанським, у вигляді скоби для паперових листів, підвіски, елемента скульптури, у багатті, на кораблі тощо.

У лютому 2021 року пара з Харкова скувала руки ланцюгом, щоб встановити національний рекорд України. Представники Книги рекордів скріпили ланки спеціальною пломбою, щоб учасники експерименту не зняли пута раніше часу.

У таких умовах Олександр і Вікторія прожили разом 124 дні, а в червні заявили про розлучення. Молодь прийняла таке рішення ще до того, як представники Книги рекордів зняли ланцюг. Пара встановила рекорд, проте заявила, що їхні стосунки зайшли в глухий кут.

Пізніше харків'яни зізналися, що експеримент допоміг їм зрозуміти несумісність. Однією з причин розриву стали розбіжності та різні життєві погляди. Олександр Кудлай зазначив, що раніше надто мало спілкувався зі своєю дівчиною, а тому не досить добре її знав.