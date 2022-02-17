В Минцифры рассказали, какие "смартфоны от Зеленского" получат пенсионеры и когда

СИМ-карты решили привязывать к номерам телефонов владельцев, чтобы предотвратить мошенничество, кражу и продажу смартфонов.

На Diia Summit 2022 президент Владимир Зеленский анонсировал новую государственную программу "еСмартфон", которая предусматривает выдачу смартфонов пенсионерам, прошедшим вакцинацию и старшим 60-ти лет. В Министерстве цифровой информации рассказали Фокусу о деталях данного проекта.

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Как выбирают еСмартфон и оператора?

Сейчас чиновники рассматривают разные варианты касательно того, какие компании выступят в роли поставщиков и производителей телефонов. Главным критерием назвали "современность и достаточную техническую функциональность для использования передовых цифровых сервисов", таких как "Дія", мобильный банкинг и т.д. При этом государственные приложения, включая "Дію", собираются предустанавливать на смартфоны пенсионеров — полный список пока не разглашают.

Кроме того, ведомство проводит переговоры с украинскими мобильными операторами, чтобы выбрать оптимальный тарифный план для пожилых пользователей. Напомним, президент Зеленский пообещал, что участники программы "еСмартфон" в придачу к аппаратам получат и льготные тарифы.

В интервью порталу dev.ua замглавы Минцифры Алексей Выскуб рассказал, что на данный момент ведутся переговоры с Samsung и украинскими производителями. По его словам, одна из компаний уже предложила сделать спецмодель для программы.

"Хотим, чтобы смартфон обошелся не дороже 5 тысяч гривен. Мы хотели бы, конечно, влезть в 4-ре. Время покажет. Мы дали им начальные требования. Хотим, чтобы там был NFC. eSIM мы пока убрали, он значительно удорожает закупку", — рассказал замминистра.

Данную информацию Фокусу в ведомстве не подтвердили.

Как получить "смартфон от Зеленского"?

Минцифры уже определило примерную процедуру выдачи мобильных телефонов пожилым украинцам в рамках государственной программы. Критерии таковы:

Граждане в возрасте 60-ти и более лет смогут подать заявку онлайн или лично в ЦНАП. Система автоматически проверит в реестрах, исполнилось ли заявителю 60 лет и прошел ли он полный курс вакцинации. Если гражданин входит в категорию, для которой доступна услуга, то заявление принимают в работу. Заявитель также должен выбрать место и дату получения гаджета. Для защиты от мошенничества, владелец смартфона должен пройти идентификацию и указать свой номер мобильного телефона, закрепленный за ним у оператора. В выбранное время участник программы сможет прийти в удобный и выбранный им пункт выдачи и получить полностью настроенный и готовый к использованию смартфон.

В Минцифры добавили, что при получении смартфона пожилым украинцам объяснят, как пользоваться устройством и приложениями, если возникнет такая необходимость.

"В дальнейшем мы планируем организовать возможность более детального и комплексного обучения цифровой грамотности и использования цифровых сервисов", — заявили в ведомстве.

Когда стартует программа "еСмартфон"?

Старт приема заявок заявок Минцифры назначило на апрель 2022 года, а сами смартфоны планируются выдавать уже летом 2022 года, ориентировочно в июле или августе.

Проект будет реализован в несколько этапов, поэтому телефоны будут производиться партиями, учитывая спрос среди населения.

"По состоянию на сегодняшний день не определена и не начата процедура закупки смартфонов. Впрочем, процедура будет исключительно в рамках действующего законодательства", – отмечается в официальном заявлении. – "Финансирование будет осуществляться на средства бюджета, в частности путем возможного расширения программы єПідтримка. Дополнительно мы рассматриваем привлечение партнеров со стороны бизнеса, которые могут поддержать проект финансово, что может снизить нагрузку на бюджет".

Как смартфоны защитят от мошенников?

Смартфон планируют привязывать к мобильному номеру телефона, чтобы устройство не смогли передать третьему лицу или использовать с другим номером. При необходимости, гражданин сможет изменить SIM-карту и закрепить новый номер. Дополнительно чиновники собираются закрепить смартфоны за конкретными людьми. Минцифры ожидает, что благодаря таким мерам злоумышленники не смогут продать смартфоны пенсионеров, а потому не будут их красть.

Алексей Выскуб в интервью dev.ua, на которое мы ссылались ранее, отметил, что номер, указанный для привязки к смартфону, автоматически станет финансовым и должен быть привязан к паспорту в целях предотвращения мошенничества. Мобильные операторы предлагают устанавливать приложения, чтобы контролировать использование устройства, заявил чиновник.

Ранее министр цифровой трансформации Михаил Федоров объявил, что запись на получение смартфонов для пенсионеров начнется в апреле. Он подчеркнул, что большую часть программы планируют реализовать в этом году, однако сроки выдачи устройств зависят от производителей.