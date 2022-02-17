У Мінцифри розповіли, які "смартфони від Зеленського" отримають пенсіонери та коли

СІМ-карти вирішили прив'язувати до номерів телефонів власників, щоб запобігти шахрайству, крадіжці та продажу смартфонів.

На Diia Summit 2022 президент Володимир Зеленський анонсував нову державну програму "єСмартфон", яка передбачає видачу смартфонів пенсіонерам, які пройшли вакцинацію та старші за 60 років. У Міністерстві цифрової інформації розповіли Фокусу про деталі даного проекту.

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Як вибирають єСмартфон і оператора?

Наразі чиновники розглядають різні варіанти щодо того, які компанії виступлять у ролі постачальників і виробників телефонів. Головним критерієм назвали "сучасність і достатню технічну функціональність для використання передових цифрових сервісів", таких як "Дія", мобільний банкінг тощо. При цьому державні додатки, включаючи "Дію", збираються встановлювати на смартфони пенсіонерів — повний список поки не розголошують.

Крім того, відомство проводить переговори з українськими мобільними операторами, щоб обрати оптимальний тарифний план для літніх користувачів. Нагадаємо, президент Зеленський пообіцяв, що учасники програми "єСмартфон" на додачу до апаратів отримають і пільгові тарифи.

В інтерв'ю порталу dev.ua заступник голови Мінцифри Олексій Вискуб розповів, що зараз ведуться переговори з Samsung і українськими виробниками. За його словами, одна з компаній вже запропонувала зробити спецмодель для програми.

"Хочемо, щоб смартфон обійшовся не дорожче 5 тисяч гривень. Ми хотіли б, звичайно, влізти у 4. Час покаже. Ми дали їм початкові вимоги. Бажаємо, щоб там був NFC. eSIM ми поки що прибрали, він значно здорожчує закупівлю", — розповів заступник міністра.

Цю інформацію Фокусу у відомстві не підтвердили.

Як отримати "смартфон від Зеленського"?

Мінцифри вже визначило зразкову процедуру видачі мобільних телефонів літнім українцям у межах державної програми. Критерії такі:

Громадяни віком 60 років і більше зможуть подати заявку онлайн або особисто до ЦНАПу. Система автоматично перевірить у реєстрах, чи виповнилося заявнику 60 років і чи він пройшов повний курс вакцинації. Якщо громадянин входить до категорії, для якої доступна послуга, то заяву приймають у роботу. Заявник також повинен вибрати місце та дату отримання гаджета. Для захисту від шахрайства власник смартфону повинен пройти ідентифікацію та вказати свій номер мобільного телефону, закріплений за ним у оператора. У вибраний час учасник програми зможе прийти в зручний і вибраний пункт видачі й отримати повністю налаштований і готовий до використання смартфон.

У Мінцифри додали, що при отриманні смартфона літнім українцям пояснять, як користуватися пристроєм і програмами, якщо виникне така необхідність.

"Надалі ми плануємо організувати можливість більш детального та комплексного навчання цифрової грамотності та використання цифрових сервісів", — заявили у відомстві.

Коли розпочнеться програма "єСмартфон"?

Старт прийому заявок заявок Мінцифри призначило на квітень 2022 року, а самі смартфони планують видавати вже влітку 2022 року, орієнтовно в липні чи серпні.

Проєкт буде реалізований у кілька етапів, тому телефони будуть вироблятися партіями з огляду на попит серед населення.

"Станом на сьогодні не визначено та не розпочато процедуру закупівлі смартфонів. Утім, процедура буде виключно в межах чинного законодавства, — наголошують в офіційній заяві. – Фінансування здійснюватиметься за кошти бюджету, зокрема шляхом можливого розширення програми єПідтримка. Додатково ми розглядаємо залучення партнерів із боку бізнесу, які можуть підтримати проєкт фінансово, що може знизити навантаження на бюджет".

Як смартфони захистять від шахраїв?

Смартфон планують прив'язувати до мобільного номера телефону, щоб не змогли передати третій особі або використовувати з іншим номером. За необхідності громадянин зможе змінити SIM-картку та закріпити новий номер. Додатково чиновники мають намір закріпити смартфони за конкретними людьми. Мінцифри очікує, що завдяки таким заходам зловмисники не зможуть продати смартфони пенсіонерів, а тому їх не крастимуть.

Олексій Вискуб в інтерв'ю dev.ua, на яке ми посилалися раніше, зазначив, що номер, вказаний для прив'язки до смартфону, автоматично стане фінансовим і має бути прив'язаний до паспорта з метою запобігання шахрайству. Мобільні оператори пропонують встановлювати програми, щоб контролювати використання пристрою, заявив чиновник.

Раніше міністр цифрової трансформації Михайло Федоров оголосив, що запис на отримання смартфонів для пенсіонерів розпочнеться у квітні. Він наголосив, що більшу частину програми планують реалізувати цього року, проте терміни видачі пристроїв залежать від виробників.