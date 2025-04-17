Пенсія в Україні: яким має бути стаж, щоб отримувати 20 тис. грн

У 2025 році нарахування пенсій в Україні здійснюється з урахуванням страхового стажу та рівня заробітної плати. Щоб розраховувати на пенсію в розмірі 20 тисяч гривень, важливо враховувати низку ключових факторів, що впливають на остаточний розмір виплат.

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Про це йдеться в матеріалі видання "24 Канал".

Під час розрахунку пенсії враховуються такі показники, як тривалість страхового стажу, коефіцієнт заробітної плати та середня заробітна плата по країні. Варто зазначити, що для отримання пенсії в розмірі 20 тисяч гривень у 2025 році необхідний тривалий трудовий стаж і висока офіційна зарплата.

Розмір пенсії в Україні визначається за формулою: Пенсія = Сз × ІКЗ × КС, де:

Сз — середня зарплата по країні за три роки до виходу на пенсію;

ІКЗ — індивідуальний коефіцієнт зарплати, що показує співвідношення вашої зарплати до середньої по країні;

КС — коефіцієнт страхового стажу, який обчислюється за формулою КС = (Стаж × 1%).

Що більший у вас страховий стаж і вищий рівень заробітної плати, то на вищу пенсію ви можете розраховувати. Як уже згадувалося, щоб отримувати пенсію в розмірі 20 тисяч гривень у 2025 році, потрібна достатня кількість страхового стажу і висока офіційна зарплата.

Згідно з українським законодавством, за кожен рік страхового стажу додається 1% до пенсійного коефіцієнта. Тобто за 35 років стажу коефіцієнт становитиме 0,35. Щоб розраховувати на пенсію в розмірі 20 тисяч гривень, необхідно, щоб середня зарплата за весь період роботи була в 3,5-4 рази вищою за середню по країні. Прогноз на 2025 рік вказує, що середня зарплата в Україні буде на рівні 22-24 тисяч гривень. Таким чином, для досягнення коефіцієнта заробітної плати 3,5, місячний дохід має становити від 77 тисяч гривень.

Навіть із мінімально необхідним стажем у 30 років, щоб розраховувати на пенсію такого рівня, заробітна плата має бути дуже високою. Якщо стаж значно перевищує 35 років, вимоги до зарплати зменшуються, адже зростає коефіцієнт стажу:

середня зарплата по країні — 23 000 грн;

ваша середня зарплата — 80 500 грн.

Розрахунок пенсії: 23 000 гривень × 3,5 (індекс зарплати) × 0,35 (коефіцієнт стажу) = 28 175 гривень. Приклад при стажі 40 років:

середня зарплата по країні — 23 000 грн;

ваша середня зарплата — 65 700 грн.

Розрахунок пенсії: 23 000 гривень × 2,85 (індекс зарплати) × 0,40 (коефіцієнт стажу) = 26 220 гривень.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що в Україні є кілька категорій пенсіонерів, які мають право на повне звільнення від оплати комунальних послуг, а також на безоплатне придбання пального для печей і газу.

Також повідомлялося, що українці, які виходять на пенсію, мають протягом 3 місяців оформити необхідні документи і подати їх до Пенсійного фонду, інакше можуть втратити виплати за місяці — вони просто "згорять".