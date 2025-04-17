Пенсия в Украине: каким должен быть стаж, чтобы получать 20 тыс. грн

В 2025 году начисление пенсий в Украине осуществляется с учетом страхового стажа и уровня заработной платы. Чтобы рассчитывать на пенсию в размере 20 тысяч гривен, важно учитывать ряд ключевых факторов, влияющих на окончательный размер выплат.

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Об этом говорится в материале издания "24 Канал".

При расчете пенсии учитываются такие показатели, как продолжительность страхового стажа, коэффициент заработной платы и средняя заработная плата по стране. Стоит отметить, что для получения пенсии в размере 20 тысяч гривен в 2025 году необходим продолжительный трудовой стаж и высокая официальная зарплата.

Размер пенсии в Украине определяется по формуле: Пенсия = Сз × ИКЗ × КС, где:

Сз – средняя зарплата по стране за три года до выхода на пенсию;

ИКЗ – индивидуальный коэффициент зарплаты, показывающий соотношение вашей зарплаты к средней по стране;

КС – коэффициент страхового стажа, который вычисляется по формуле КС = (Стаж × 1%).

Чем больше у вас страховой стаж и выше уровень заработной платы, тем на более высокую пенсию вы можете рассчитывать. Как уже упоминалось, чтобы получать пенсию в размере 20 тысяч гривен в 2025 году, потребуется достаточное количество страхового стажа и высокая официальная зарплата.

Согласно украинскому законодательству, за каждый год страхового стажа прибавляется 1% к пенсионному коэффициенту. То есть при 35 годах стажа коэффициент составит 0,35. Чтобы рассчитывать на пенсию в размере 20 тысяч гривен, необходимо, чтобы средняя зарплата за весь период работы была в 3,5–4 раза выше средней по стране. Прогноз на 2025 год указывает, что средняя зарплата в Украине будет на уровне 22–24 тысяч гривен. Таким образом, для достижения коэффициента заработной платы 3,5, месячный доход должен составлять от 77 тысяч гривен.

Даже с минимально необходимым стажем в 30 лет, чтобы рассчитывать на пенсию такого уровня, заработная плата должна быть очень высокой. Если стаж значительно превышает 35 лет, требования к зарплате уменьшаются, ведь растет коэффициент стажа:

средняя зарплата по стране – 23 000 грн;

ваша средняя зарплата – 80 500 грн.

Расчет пенсии: 23 000 гривен × 3,5 (индекс зарплаты) × 0,35 (коэффициент стажа) = 28 175 гривен. Пример при стаже 40 лет:

средняя зарплата по стране – 23 000 грн;

ваша средняя зарплата – 65 700 грн.

Расчет пенсии: 23 000 гривен × 2,85 (индекс зарплаты) × 0,40 (коэффициент стажа) = 26 220 гривен.

Напомним, что ранее сообщалось, что в Украине есть несколько категорий пенсионеров, которые имеют право на полное освобождение от оплаты коммунальных услуг, а также на бесплатное приобретение горючего для печей и газа.

Также сообщалось, что украинцы, которые выходят на пенсию, должны в течение 3 месяцев оформить необходимые документы и подать их в Пенсионный фонд, иначе могут потерять выплаты за месяцы — они просто "сгорят".