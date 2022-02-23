ЕС впервые использует Силы быстрого реагирования в киберпространстве для помощи Украине

Специалисты согласились защищать украинцев от кибератак удаленно и на территории Украины. Они признали угрозу со стороны России.

Европейский союз запускает Силы быстрого реагирования в киберпространстве (CRRT) для помощи Украине после масштабных кибератак. Об этом пишет сайт BBC.

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CRRT включает в себя от 8 до 12 специалистов из Литвы, Хорватии, Польши, Эстонии, Румынии и Нидерландов. Команда пообещала защищать Украину от кибератак как на территории страны, так и удаленно. Представитель группы заявил BBС о том, что в ближайшее время возможны новые атаки со стороны РФ.

"Мы видим, что кибератаки являются важной частью гибридного инструментария России", — подчеркнул источник.

Информацию в Twitter подтвердил заместитель министра обороны Литвы Маргирис Абукевичюс. По его словам, Команда активизируется в ответ на запрос о помощи со стороны Украины.

CRRT — это инициатива ЕС по углублению обороны и сотрудничества между государствами-членами, она подпадает под программу Постоянного структурированного сотрудничества (PESCO) и впервые в истории своего существования реагирует на киберугрозу. Команда располагает современными инструментами для обнаружения, распознавания и сдерживания киберугроз.

Как пишет BBC, ссылаясь на источник в госструктурах, в CRRT входят специалисты, которые разбираются в судебной экспертизе, оценке уязвимостей и реагировании на инциденты. Благодаря представителям разных отраслей, команда может реагировать на различные сценарии.

В ночь с 13 на 14 января хакеры взломали ряд украинских правительственных сайтов, в том числе Кабмина, МИД, Минобразования, ГСЧС и портал "Дія". Они разместили на страницах угрозы в адрес украинцев.

15 февраля несколько украинских сайтов подверглись масштабной DDOS-атаке. На этот раз хакеры ударили по ресурсам "ПриватБанка", "Ощадбанка", Минобороны и ВСУ.

Недавно США и Великобритания заявили, что Россия причастна к кибератаке на Украину, которая произошла 15 февраля. Как утверждают зарубежные специалисты, хакеры использовали инфраструктуру российского ГРУ.