ЄС уперше використовує Сили швидкого реагування в кіберпросторі для допомоги Україні

Фахівці погодилися захищати українців від кібератак віддалено та на території України. Вони визнали загрозу з боку Росії.

Європейський союз запускає Сили швидкого реагування в кіберпросторі (CRRT) для допомоги Україні після масштабних кібератак. Про це пише сайт BBC.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Діджитал" в Facebook Підписатись

CRRT включає від 8 до 12 фахівців із Литви, Хорватії, Польщі, Естонії, Румунії та Нідерландів. Команда пообіцяла захищати Україну від кібератак, як на території країни, так і віддалено. Представник групи заявив ВВС про те, що найближчим часом можливі нові атаки з боку РФ.

"Ми бачимо, що кібератаки є важливою частиною гібридного інструментарію Росії", — підкреслило джерело.

Інформацію у Twitter підтвердив заступник міністра оборони Литви Маргіріс Абукевичюс. За його словами, Команда активізується у відповідь на запит щодо допомоги з боку України.

CRRT – це ініціатива ЄС щодо поглиблення оборони та співпраці між державами-членами, вона підпадає під програму Постійного структурованого співробітництва (PESCO) та вперше в історії свого існування реагує на кіберзагрозу. Команда має сучасні інструменти для виявлення, розпізнавання та стримування кіберзагроз.

Як пише BBC, посилаючись на джерело в держструктурах, до CRRT входять фахівці, які розуміються на судовій експертизі, оцінці вразливостей і реагуванні на інциденти. Завдяки представникам різних галузей команда може реагувати на різні сценарії.

У ніч із 13 на 14 січня хакери зламали низку українських урядових сайтів, у тому числі Кабміну, МЗС, Міносвіти, ДСНС та порталу "Дія". Вони розмістили на сторінках погрози на адресу українців.

15 лютого кілька українських сайтів зазнали масштабної DDOS-атаки. Цього разу хакери вдарили по ресурсах "ПриватБанку", "Ощадбанку", Міноборони та ЗСУ.

Нещодавно США та Великобританія заявили, що Росія причетна до кібератаки на Україну, яка сталася 15 лютого. Як стверджують закордонні спеціалісти, хакери використали інфраструктуру російського ГРУ.