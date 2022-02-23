Атака РФ может навредить не только Украине, но и киберсистемам других стран, — CISA

Инфраструктура разных государств объединены в глобальную киберэкосистему, поэтому всем необходимо усилить защиту.

Агентство по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры США (CISA) призвало защищать предприятия критической инфраструктуры в разных странах от угроз со стороны России. Об этом заявила директор ведомства Джен Истерли, передает FCW.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Она обсудила российскую агрессию против Украины на мероприятии, организованном Институтом Аспена. Джен Истерли подчеркнула, что цифровая угроза не ограничивается территорией одного государства.

"Наша критическая инфраструктура интегрирована в более крупную глобальную киберэкосистему, а это означает, что мы все должны быть готовы "поднять щиты". Учитывая рост напряженности и потенциальное вторжение России в Украину, мы информировали наших отраслевых партнеров о потенциальных угрозах", — заявила глава CISA.

Она добавила, что в настоящее время нет никаких известных достоверных угроз критической инфраструктуре США, однако специалисты отмечают возможность того, что Россия может "рассмотреть возможность эскалации своих дестабилизирующих действий таким образом, чтобы это могло повлиять на других за пределами Украины". В связи с этим агентство порекомендовало всем организациям усилить меры для защиты самых важных ресурсов.

CISA опубликовало новый цифровой каталог бесплатных инструментов для борьбы с киберугрозами, в нем есть разделы, предназначенные для борьбы с различными киберугрозами, начиная от обнаружения хакеров и заканчивая смягчением последствий атак. Агентство предлагает популярные антивирусные программы и множество услуг, включая удаленные тесты на проникновение и сканирование уязвимостей, а также рекомендует наладить многофакторную идентификацию.

CISA заявила, что будет дополнять список бесплатных инструментов и услуг, поскольку консультируется с партнерами. Как напомнило FCW, ранее агентство выпустило бюллетень, в котором проанализировало несколько кибератак против государственных и частных организаций в Украине.

Ранее США и Великобритания выяснили, что Россия стоит за DDoS-атакой на украинские сайты. По информацию специалистов, хакеры воспользовались инфраструктурой ГРУ.

Писали также, что Евросоюз задействовал Силы быстрого реагирования в киберпространстве для помощи Украине. Специалисты будут следить за угрозами со стороны России.

Сообщали также, что Украина готова защитить данные граждан в случае вторжения РФ. Специалисты собираются удалить информацию с центральных серверов в Киеве и перенести их на резервную платформу.