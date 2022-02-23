Атака РФ може зашкодити не лише Україні, а й кіберсистемам інших країн, — CISA

Інфраструктура різних країн об'єднана в глобальну кіберекосистему, тому всім необхідно посилити захист.

Агентство з кібербезпеки та безпеки інфраструктури США (CISA) закликало захищати підприємства критичної інфраструктури в різних країнах від загроз із боку Росії. Про це заявила директорка відомства Джен Істерлі, повідомляє FCW.

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Вона обговорила російську агресію проти України на заході, організованому Інститутом Аспена. Джен Істерлі наголосила, що цифрова загроза не обмежується територією однієї держави.

"Наша критична інфраструктура інтегрована в більшу глобальну кіберекосистему, а це означає, що ми всі маємо бути готові "підняти щити". Враховуючи зростання напруженості та потенційне вторгнення Росії в Україну, ми інформували наших галузевих партнерів про потенційні загрози", — заявила глава CISA .

Вона додала, що наразі немає жодних відомих достовірних загроз критичній інфраструктурі США, проте фахівці зазначають можливість того, що Росія може "розглянути можливість ескалації своїх дій, що дестабілізують, таким чином, щоб це могло вплинути на інших за межами України". У зв'язку з цим агентство порекомендувало всім організаціям посилити заходи для захисту найважливіших ресурсів.

CISA опублікувало новий цифровий каталог безкоштовних інструментів для боротьби з кіберзагрозами, у ньому є розділи, призначені для боротьби з різними кіберзагрозами, починаючи з виявлення хакерів і закінчуючи пом'якшенням наслідків атак. Агентство пропонує популярні антивірусні програми та безліч послуг, включаючи віддалені тести на проникнення та сканування вразливостей, а також рекомендує налаштувати багатофакторну ідентифікацію.

CISA заявила, що доповнюватиме список безкоштовних інструментів і послуг, оскільки консультується з партнерами. Як нагадало FCW, раніше агентство випустило бюлетень, у якому проаналізувало кілька кібератак проти державних і приватних організацій в Україні.

Раніше США та Великобританія з'ясували, що Росія стоїть за DDoS-атакою на українські сайти. За інформацією спеціалістів, хакери скористалися інфраструктурою ГРУ.

Писали також, що Євросоюз задіяв Сили швидкого реагування в кіберпросторі для допомоги Україні. Фахівці слідкуватимуть за погрозами з боку Росії.

Повідомляли також, що Україна готова захистити дані громадян у разі вторгнення РФ. Фахівці збираються видалити інформацію з центральних серверів у Києві та перенести їх на резервну платформу.