Началась в 16: Центр стратегических коммуникаций подтвердил DDoS-атаку на Украину

По информации чиновников, подверженные кибератаке сайты уже восстановили свою работу.

В Украине сегодня, 23 февраля, состоялась масштабная DDoS-атака на украинские ресурсы, из-за которой временно не работали сайты Кабинета министров, СБУ, Верховной Рады Украины и МИД. Сейчас они уже работают, но возможны перебои. Эту информацию подтвердили в центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности SPRAVDI в Telegram.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Диджитал" в Facebook Подписаться

По словам министра цифровой трансформации Михаила Федорова, атака на украинские правительственные сайты началась с 16:00.

"Это связано с переключением трафика на другого провайдера для минимизации ущерба от атаки", — объяснил Федоров.

Сообщается, что правительственная команда реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины CERT-UA опубликовала предупреждение о возможных кибератаках на веб-ресурсы, размещенные в зоне ua. Она также назвала алгоритм необходимых мер по дополнительной защите ресурсов и сетей.

Подчеркивается, что согласно заявлению Службы безопасности Украины, в предыдущих DDоS-атаках на украинские органы власти заметен российский след.

Ранее Фокус сообщал, что на сайты Верховной Рады, Кабмина, МИД, СБУ и "24 канала" совершена кибератака. Не удавалось установить интернет-соединение ни с одним из перечисленных ресурсов.В то же время портал и мобильное приложение Дія успешно преодолевали текущую атаку и продолжали стабильно работать.

Предыдущие кибератаки госсайтов произошли 15 февраля и 14 января 2022 года. В первом случае произошла ДДОС-атака, во втором — дефейс.

В Госспецсвязи заявили, что госсайты смогли выдержать массированную DDoS-атаку. Часть атакованных информационных систем недоступна или работают с перебоями, это связано с переключением трафика на другого провайдера для минимизации ущерба.