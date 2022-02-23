Почалася о 16: Центр стратегічних комунікацій підтвердив DDoS-атаку на Україну

За інформацією чиновників, схильні до кібератаки сайти вже відновили свою роботу.

В Україні сьогодні, 23 лютого, відбулася масштабна DDoS-атака на українські ресурси, через яку тимчасово не працювали сайти Кабінету Міністрів, СБУ, Верховної Ради України та МЗС. Нині вони вже працюють, але можливі перебої. Цю інформацію підтвердили у центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки SPRAVDI у Telegram.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

За словами міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, атака на українські урядові сайти розпочалася о 16:00.

"Це пов'язано з перемиканням трафіку на іншого провайдера для мінімізації збитків від атаки", — пояснив Федоров.

Повідомляється, що урядова команда реагування на надзвичайні події України CERT-UA опублікувала попередження про можливі кібератаки на вебресурси, розміщені в зоні ua. Вона також назвала алгоритм необхідних заходів щодо додаткового захисту ресурсів і мереж.

Наголошується, що згідно із заявою Служби безпеки України, у попередніх DDоS-атаках на українські органи влади помітний російський слід.

Раніше Фокус повідомляв, що на сайти Верховної Ради, Кабміну, МЗС, СБУ та "24 каналу" здійснено кібератаку. Водночас портал і мобільний додаток "Дія" успішно долали поточну атаку та продовжували стабільно працювати.

Попередні кібератаки держсайтів сталися 15 лютого та 14 січня 2022 року. У першому випадку сталася ДДОС-атака, у другому — дефейс.

У Держспецзв'язку заявили, що держсайти змогли витримати масовану DDoS-атаку. Частина атакованих інформаційних систем недоступна або працюють з перебоями, це пов'язано з переключенням трафіку на іншого провайдера для мінімізації шкоди.