В мессенджере Telegram произошел сбой: больше всего проблем в Украине и РФ

С неполадками столкнулись жители Киева, Харькова, Херсона, а также Москвы и нескольких российских областей.

24 февраля в работе мессенджера Telegram произошел масштабный сбой. Об свидетельствуют данные сервиса Downdetector.

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Примерно с 7 часов утра многие пользователи жалуются на проблемы, пик количества отчетов пришелся на 9:00. Большая часть сообщений (39%) касается подключения к серверу, 33% — работы приложения, 28% — получения сообщений.

[ + – ] График сообщений о сбоях в Telegram за сутки, 24 февраля Фото: Скриншот

Стоит отметить, что сбой коснулся не всех пользователей Telegram. Как показывает сервис Downradar, с проблемами столкнулись жители Киева, Харьковской и Херсонской областей, Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинской, Новосибирской и свердловской областей (Россия), Ташкента (Узбекистан) и Тель-Авива (Израиль).

Сбой в Telegram происходит на фоне проведения Россией военной операции против Украины. Ранее появилась информация о взрывах и обстрелах в нескольких украинских городах: Киеве, Харькове, Мариуполе, Днепре, Житомире.

23 февраля Украина выдержала масштабную DDoS-атаку на государственные сайты. По данным Госспецсвязи, часть информационных ресурсов могут работать с перебоями из-за переключения трафика на другого провайдера.

Писали также, что Telegram позволяет следить за людьми с точностью до метра. Функция "Люди рядом" показывает точное расстояние до пользователей, которые ее включили, а специальное ПО позволяет вычислить координаты.