У месенджері Telegram стався збій: найбільше проблем в Україні та РФ

З неполадками зіштовхнулися мешканці Києва, Харкова, Херсона, а також Москви та кількох російських областей.

24 лютого в роботі месенджера Telegram стався масштабний збій. Про це свідчать дані сервісу Downdetector.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

Приблизно з 7 години ранку багато користувачів скаржаться на проблеми, пік кількості звітів припав на 9:00. Більшість повідомлень (39%) стосується підключення до сервера, 33% — роботи програми, 28% — отримання повідомлень.

[ + – ] Графік повідомлень про збої в Telegram за добу, 24 лютого Фото: Скриншот

Варто зазначити, що збій зачепив не всіх користувачів Telegram. Як показує сервіс Downradar, з проблемами зіткнулися жителі Києва, Харківської та Херсонської областей, Москви, Санкт-Петербурга, Челябінської, Новосибірської та Свердловської областей (Росія), Ташкента (Узбекистан) та Тель-Авіва (Ізраїль).

Збій у Telegram відбувається на тлі проведення Росією військової операції проти України. Раніше з'явилася інформація про вибухи та обстріли в кількох українських містах: Києві, Харкові, Маріуполі, Дніпрі, Житомирі.

23 лютого Україна витримала масштабну DDoS-атаку на державні сайти. За даними Держспецзв'язку, частина інформаційних ресурсів можуть працювати з перебоями через переключення трафіку іншого провайдера.

Писали також, що Telegram дозволяє стежити за людьми з точністю до метра. Функція "Люди поруч" показує точну відстань до користувачів, які її увімкнули, а спеціальне програмне забезпечення дозволяє вичислити координати.