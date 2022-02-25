Вторжение РФ: айтишники собрали инструкции и офлайн-карты на случай отключения Интернета

Инструменты должны помочь украинцам в зоне боевых действий, однако скачать их нужно заранее.

"Гильдия IT-Специалистов" подготовила сборник инструкций, а также офлайн-карты на случай отключения Интернета из-за вторжения России. Они опубликованы в посте организации в Facebook.

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Айтишники разместили ссылку на папку в Google-диске, где собраны десятки инструкций на случай войны и мобилизации. Здесь представлены руководства по использованию, обслуживанию и ремонту оружия, инженерной разведке, взрывному делу, памятки о действии средств поражения и боеприпасов, мерах безопасности при боевых действиях. "Гильдия" порекомендовала заранее скачать и сохранить эти документы, чтобы использовать их даже при отсутствии сети.

Они также предложили бесплатное приложение Maps.me, которое обеспечивает доступ к картам в офлайн режиме, и посоветовали установить его, чтобы ориентироваться на незнакомой местности даже без Интернета. Программа может определять местоположение при включенной геолокации и подгружает карты в кэш, поэтому лучше заранее посмотреть карту Украины, регионов и отдельных городов.

Ранее команда UkraineNow создала сервис, помогающий украинцам эвакуироваться при вторжении РФ. Любой пользователь без собственного транспорта может оформить заявку, указав место и время выезда, а также место назначения — сайт "сводит" с водителями, которые собираются ехать туда же и имеют свободное место в салоне.

Киберполиция запустила в Telegram бота для сообщений о метках россиян на территории Украины. Увидев кресты в круге или без него, нарисованные краской на дороге, пользователь может сфотографировать его и отправить с указанием геометки, после чего материалы внесут в базу в Google Maps.

Украинские власти попросили прекратить прямые трансляции с веб-камер и выставлять видео в сети. Как заявили в КГГА, таким образом пользователи помогают российским оккупантам следить за перемещением защитников Украины.