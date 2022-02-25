Вторгнення РФ: айтішники зібрали інструкції та офлайн-карти на випадок відключення інтернету

Інструменти мають допомогти українцям у зоні бойових дій, проте завантажити їх потрібно заздалегідь.

"Гільдія IT-спеціалістів" підготувала збірку інструкцій, а також офлайн-карти на випадок відключення інтернету через вторгнення Росії. Вони опубліковані у пості організації у Facebook.

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Айтішники розмістили посилання на папку в Google-диску, де зібрані десятки інструкцій на випадок війни та мобілізації. Тут представлені посібники з використання, обслуговування та ремонту зброї, інженерної розвідки, вибухової справи, пам'ятки про дію засобів ураження та боєприпасів, заходи безпеки при бойових діях. "Гільдія" рекомендувала заздалегідь завантажити та зберегти ці документи, щоб використовувати їх навіть за відсутності мережі.

Вони також запропонували безкоштовний додаток Maps.me, який забезпечує доступ до карт в онлайновому режимі, і порадили встановити його, щоб орієнтуватися на незнайомій місцевості навіть без інтернету. Програма може визначати місцезнаходження при включеній геолокації та підвантажує карти в кеш, тому краще заздалегідь переглянути карту України, регіонів і окремих міст.

Раніше команда UkraineNow створила сервіс, який допомагає українцям евакуюватися під час вторгнення РФ. Будь-який користувач без власного транспорту може оформити заявку, вказавши місце та час виїзду, а також місце призначення – сайт "зводить" із водіями, які збираються їхати туди і мають вільне місце в салоні.

Кіберполіція запустила в Telegram робота для повідомлень про мітки росіян на території України. Побачивши хрести у колі або без нього, намальовані фарбою на дорозі, користувач може сфотографувати його та відправити із зазначенням геомітки, після чого матеріали внесуть до бази Google Maps.

Українська влада попросила припинити прямі трансляції з вебкамер і виставляти відео в мережі. Як заявили в КМДА, у такий спосіб користувачі допомагають російським окупантам стежити за переміщенням захисників України.