Из Украины больше нельзя позвонить в Россию: что известно

Мобильные операторы Украины ограничили возможность активации недавно приобретенных СИМ-карт, чтобы противник не мог передавать информацию в РФ и Беларусь.

Абоненты украинских мобильных операторов больше не смогут дозвониться абонентам российских операторов. Такие меры необходимы для того, чтобы российские не пользовались телефонами украинцев, сообщает Госспецсвязь. Подобные ограничения вводятся и для абонентов, пользующихся фиксированной связью.

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Мобильные операторы Украины ограничили возможность активации недавно приобретенных СИМ-карт. Это сделано, чтобы оккупационные войска не могли использовать их, отбирая телефоны у мирного жителей.

"У оккупантов в настоящее время нет собственных средств связи, с помощью которых они могли бы осуществлять передачу данных, созваниваться между собой и звонить в свои страны. Поэтому учащаются случаи похищения мобильных телефонов украинцев российскими военнослужащими", — предупреждает ведомство.

Госспецсвязи рекомендует установить ПИН-код для СИМ-карты, а также пароль на телефон. В случае похищения вашего телефона, необходимо немедленно сообщить об этом вашему мобильному оператору с помощью других средств связи — через интернет, телефон друга, стационарный аппарат.

Телефоны с похищенными сим-картами после этого перестанут обслуживаться.

Мобильная связь и доступ к интернету на территории Украины обеспечены, однако на местности, где продолжаются контрдиверсионные или боевые действия, могут быть перебои со связью и доступом к интернету.

Ранее Фокус сообщал, что российские войска не смогут заглушить сразу всю интернет-связь на территории Украины. Сообщалось также о том, что Украина попросила Международный союз электросвязи усложнить связь для оккупационных войск.