З України більше не можна зателефонувати до Росії: що відомо

Мобільні оператори України обмежили можливість активації нещодавно придбаних СІМ-карток, щоб противник не міг передавати інформацію до РФ та Білорусі.

Абоненти українських мобільних операторів більше не зможуть додзвонитися до абонентів російських операторів. Такі заходи потрібні для того, щоб росіянами не користувалися телефонами українців, повідомляє Держспецзв'язок. Подібні обмеження вводяться і для абонентів, які мають фіксований зв'язок.

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Мобільні оператори України обмежили можливість активації нещодавно придбаних СІМ-карток. Це зроблено, щоб окупаційні війська не могли використовувати їх, відбираючи телефони у мирних жителів.

"В окупантів нині немає власних засобів зв'язку, за допомогою яких вони могли б здійснювати передачу даних, телефонувати між собою та дзвонити до своїх країн. Тому частішають випадки викрадення мобільних телефонів українців російськими військовослужбовцями", — попереджає відомство.

Держспецзв'язку рекомендує встановити PIN-код для СІМ-карти, а також пароль на телефон. У разі викрадення вашого телефону, необхідно негайно повідомити про це вашого мобільного оператора за допомогою інших засобів зв'язку через інтернет, телефон друга, стаціонарний апарат.

Телефони з викраденими сім-картами після цього перестануть обслуговувати.

Мобільний зв'язок та доступ до інтернету на території України забезпечені, однак на місцевості, де продовжуються контрдиверсійні або бойові дії, можуть бути перебої зі зв'язком та доступом до інтернету.

Раніше Фокус повідомляв, що російські війська не зможуть заглушити одразу весь інтернет-зв'язок на території України. Повідомлялося також, що Україна попросила Міжнародний союз електрозв'язку ускладнити зв'язок для окупаційних військ.