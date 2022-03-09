Украинские операторы обеспечили абонентам доступ к Интернету в бомбоубежищах

Связь стабильно работает по всей Украине, кроме Сумской, Черниговской, Харьковской и Херсонской областей, где идут боевые действия.

Мобильные операторы обеспечили доступ к сети Интернет в бомбоубежищах. Об этом 9 марта сообщила Государственная служба специальной связи и защиты информации в Телеграм-канале.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Соответствующие меры компании приняли по решению Национального центра оперативно-технического управления сетями телекоммуникаций с целью обеспечить украинцев возможностью узнавать свежую информацию и общаться с близкими, пока они укрываются от воздушных и ракетных угроз. Компании-операторы также помогают Госспецсвязи информировать граждан Украины, уехавших за границу, о том, как работают дипломатические украинские представительства и куда можно обратиться за помощью в случае необходимости.

Госспецсвязь подчеркивает, что сети операторов и провайдеров стабильно работают по всей территории Украины кроме районов, где проходят боевые действия — там ведомство организовало аварийно-ремонтным бригадам доступ к критически важному телекоммуникационному оборудованию для восстановления связи. Из-за войны в Сумской, Черниговской, Херсонской и Харьковской областях уже восстановили или зарезервировали поврежденные каналы.

В Харькове специалисты восстановили цифровое телевещание, а в Сумской области обеспечили работу экстренных номеров. В частности, наладили маршрутизацию звонков на многоканальный фиксированный номер диспетчерской службы ГСЧС.

Провайдер "Укртелеком" снял ограничение скорости интернет-соединения во всех областях, за исключением Сумской, Львовской, Ивано-Франковской и Закарпатской, а в Черниговской компания приостановила оказания услуг из-за повреждений инфраструктуры. В настоящее время исправно работают три четверти региональных узлов связи. пользователям.

Ранее стало известно о запуске национального роуминга в Украине из-за вторжения России. В случае пропажи сигнала, абоненты Vodafone, Lifecell и Киевстар могут подключиться к сети другого оператора. Пока услуга запущена в тестовом режиме в 10 областях страны.

Писали также, что операторы возобновили работу сетей в Херсоне, Николаеве и Запорожской области. В Херсоне базовые станции работают с большой нагрузкой, поэтому специалисты пытаются увеличить емкость.

Сообщалось, что из Украины больше нельзя позвонить в Россию. Операторы приняли такие меры, чтобы противник не смог использовать телефоны украинцев для передачи информации за границу.