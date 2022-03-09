Українські оператори забезпечили абонентам доступ до інтернету в бомбосховищах

Зв'язок стабільно працює по всій Україні, крім Сумської, Чернігівської, Харківської та Херсонської областей, де відбуваються бойові дії.

Мобільні оператори забезпечили доступ до мережі інтернет у бомбосховищах. Про це 9 березня повідомила Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації у Телеграм-каналі.

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Відповідні заходи компанії вжили за рішенням Національного центру оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій з метою забезпечити українців можливістю дізнаватися свіжу інформацію та спілкуватися з близькими, поки вони ховаються від повітряних і ракетних загроз. Компанії-оператори також допомагають Держспецзв'язку інформувати громадян України, які виїхали за кордон, про те, як працюють дипломатичні українські представництва та куди можна звернутися за допомогою у разі потреби.

Держспецзв'язок наголошує, що мережі операторів і провайдерів стабільно працюють по всій території України, крім районів, де проходять бойові дії — там відомство організувало аварійно-ремонтним бригадам доступ до критично важливого телекомунікаційного обладнання для відновлення зв'язку. Через війну в Сумській, Чернігівській, Херсонській та Харківській областях вже відновили або зарезервували пошкоджені канали.

У Харкові фахівці відновили цифрове телемовлення, а на Сумщині забезпечили роботу екстрених номерів. Зокрема, налагодили маршрутизацію дзвінків на багатоканальний фіксований номер диспетчерської служби ДСНС.

Провайдер "Укртелеком" зняв обмеження швидкості інтернет-з'єднання у всіх областях, за винятком Сумської, Львівської, Івано-Франківської та Закарпатської, а в Чернігівській компанія призупинила надання послуг через пошкодження інфраструктури. Наразі справно працюють три чверті регіональних вузлів зв'язку користувачів.

Раніше стало відомо про запуск національного роумінгу в Україні через вторгнення Росії. У разі зникнення сигналу абоненти Vodafone, Lifecell і Київстар можуть підключитися до мережі іншого оператора. Поки що послуга запущена в тестовому режимі в 10 областях країни.

Писали також, що оператори відновили роботу мереж у Херсоні, Миколаєві та Запорізькій області. У Херсоні базові станції працюють із великим навантаженням, тому фахівці намагаються збільшити ємність.

Повідомлялося, що з України більше не можна зателефонувати в Росію. Оператори вжили таких заходів, щоб противник не зміг використати телефони українців для передавання інформації за кордон.