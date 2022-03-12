Война в Украине остановила половину мирового производства неоновых чипов, - Reuters

Украинские компании из Одессы и Мариуполя, которые поставляли партнерам до 35 тонн неона в год, приостановили свою деятельность.

Российское военное вторжение в Украину стало причиной приостановки деятельности украинских компаний Ingas и Cryoin, которые занимались поставками неона полупроводникового класса — ключевого ингредиента для изготовления чипов. Об этом сообщает агентство Reuters.

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По расчетам Reuters, от 45% до 54% ​​мирового неона, необходимого для лазеров, используемых для производства микросхем, будет недоступно.

В исследовательской компании Techcet заявили, что в прошлом году на производство чипов ушло около 540 тонн неона. Украинские компании Ingas и Cryoin, которые расположены в Мариуполе и Одессе, поставляли своим партнерам из США, Германии и Азиатского региона от 25 до 35 тонн инертного газа. По словам представителей компаний, с которыми связалось Reuters, обе фирмы прекратили свою деятельность, поскольку российские войска усилили атаки на города по всей Украине, разрушая ключевую инфраструктуру.

Остановка поставок сократит мировой объем выпуска чипов, который и так переживает кризис после того, как вследствие пандемии коронавируса повысился спрос на мобильные телефоны, ноутбуки, а затем и автомобили, вынудив некоторые компании сокращать производство. Усугубление глобального дефицита полупроводников может произойти даже с учетом запасов неона, хранящегося у производителей.

В компании Techcet полагают, что в таких обстоятельствах больше пострадают мелкие производители микросхем. Крупные компании, такие как Intel, Samsung и TSMC, имеют запасы сырья, которого может хватить на два, а может и больше месяцев работы. Однако многие производители таких возможностей не имеют, что усилит проблему с поставками комплектующих, считают в Techcet.

Такие же прогнозы дают специалисты аналитической компании CFRA. По словам представителя компании Анджело Зино, серьезные проблемы у производителей чипов могут возникнуть в мае 2022 года.

"Если запасы будут исчерпаны к апрелю, а у производителей микросхем не будет заказов в других регионах мира, это, вероятно, будет означать дальнейшие ограничения в цепи поставок и невозможность производства конечного продукта для многих ключевых клиентов", — сказал он.

Ранее Фокус говорил о вероятности наступления кризиса в производстве микрочипов, который может катастрофически усугубиться из-за опасной политической ситуации в Восточной Азии.

Российские войска продолжают осаждать город Мариуполь. Сегодня 12 марта ВС РФ захватили восточные окрестности города.