Війна в Україні зупинила половину світового виробництва неонових чипів, — Reuters

Українські компанії з Одеси та Маріуполя, які постачали партнерам до 35 тонн неону на рік, призупинили свою діяльність.

Російське воєнне вторгнення в Україну спричинило призупинення діяльності українських компаній Ingas та Cryoin, які займалися поставками неону напівпровідникового класу — ключового інгредієнта для виготовлення чипів. Про це повідомляє агентство Reuters.

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За розрахунками Reuters, від 45% до 54% ​​світового неону, необхідного для лазерів, що використовуються для виробництва мікросхем, буде недоступним.

У дослідницькій компанії Techcet заявили, що минулого року на виробництво чипів пішло близько 540 тонн неону. Українські компанії Ingas та Cryoin, які розташовані в Маріуполі та Одесі, постачали своїм партнерам зі США, Німеччини та Азіатського регіону від 25 до 35 тонн інертного газу. За словами представників компаній, із якими зв'язалося Reuters, обидві фірми припинили свою діяльність, оскільки російські війська посилили атаки на міста по всій Україні, руйнуючи ключову інфраструктуру.

Зупинка поставок скоротить світовий обсяг випуску чипів, який і так переживає кризу після того, як унаслідок пандемії коронавірусу підвищився попит на мобільні телефони, ноутбуки, а потім автомобілі, змусивши деякі компанії скорочувати виробництво. Погіршення глобального дефіциту напівпровідників може статися навіть з урахуванням запасів неону, що зберігається у виробників.

У компанії Techcet вважають, що за таких обставин більше постраждають дрібні виробники мікросхем. Великі компанії, такі як Intel, Samsung та TSMC, мають запаси сировини, якої може вистачити на два, а може й більше місяців роботи. Проте багато виробників таких можливостей не мають, що посилить проблему з постачанням деталей для комплектування, вважають у Techcet.

Такі самі прогнози дають фахівці аналітичної компанії CFRA. За словами представниці компанії Анджело Зіно, серйозні проблеми у виробників чипів можуть виникнути у травні 2022 року.

"Якщо запаси будуть вичерпані до квітня, а у виробників мікросхем не буде замовлень в інших регіонах світу, це, ймовірно, означатиме подальші обмеження в ланцюзі постачання та неможливість виробництва кінцевого продукту для багатьох ключових клієнтів", — сказав він.

Раніше Фокус говорив про ймовірність настання кризи у виробництві мікрочипів, яка може катастрофічно погіршитися через небезпечну політичну ситуацію в Східній Азії.

Російські війська продовжують брати в облогу місто Маріуполь. Сьогодні 12 березня ЗС РФ захопили східні околиці міста.