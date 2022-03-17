Россия осталась без чипов для смартфонов, сетевого оборудования и ТВ-приставок

Производитель топ-процессоров Qualcomm остановил поставки из-за вторжения войск РФ в Украину.

Компания Qualcomm из США прекратила продавать свое оборудование российским предприятиям. Старший вице-президент по связям с государственными органами Нейт Тиббитс заявил об этом на своей странице в социальной сети Twitter.

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Многие поставщики микроэлектроники отказались сотрудничать с российскими организациями, и один из крупнейших производителей мобильных процессоров Qualcomm не стал исключением, хотя раньше не сообщал об этом публично. Нейт Тиббитс сделал официальное заявление в ответ на просьбу главы Мицифры Украины Михаила Федорова прекратить продажи продукции компаниям из России.

"Qualcomm призвал к мирному урегулированию агрессии в Украине. Мы сделали пожертвования организациям по оказанию помощи, поддерживающим украинский народ. Мы соблюдаем санкции и законы США, не продаем продукцию российским компаниям", — отметил вице-президент.

Qualcomm разрабатывает одни из самых производительных в мире чипов для смартфонов, телекоммуникационное и сетевое оборудование, устройства Интернета вещей, приставки для телевизоров и другие информационные устройства. По данным Reuters, в начале марта руководство компании заявило акционерам, что выручка от продаж в России и Украине составляет менее 1% от общих доходов.

Как пишет Habr, 10 марта Qualcomm закрыл российским пользователям доступ к своему сайту со стороны сервисов Cloudflare. Кроме того, компания заблокировала некоторые аккаунты qualcomm id российских предприятий.

Ранее писали, что западные компании массово уходят с российского рынка. Среди них производители автомобилей, почтовые операторы, транспортные и консалтинговые фирмы, а также сети фаст-фуд ресторанов.

Писали также. какие BigTech-компании приостановили бизнес в РФ из-за войны в Украине. Россияне рискуют остаться без электронных устройств, программного обеспечения и популярных развлечений, таких как видеоигры и социальные сети.