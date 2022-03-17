Росія залишилася без чипів для смартфонів, мережевого обладнання та ТВ-приставок

Виробник топпроцесорів Qualcomm зупинив постачання через вторгнення військ РФ в Україну.

Компанія Qualcomm із США припинила продавати своє обладнання російським підприємствам. Старший віцепрезидент у зв'язках із державними органами Нейт Тібітс заявив про це на своїй сторінці в соціальній мережі Twitter.

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Багато постачальників мікроелектроніки відмовилися співпрацювати з російськими організаціями, і один із найбільших виробників мобільних процесорів Qualcomm не став винятком, хоча раніше не повідомляв про це публічно. Нейт Тібітс зробив офіційну заяву у відповідь на прохання голови Міцифри України Михайла Федорова припинити продаж продукції компанії з Росії.

"Qualcomm закликав до мирного врегулювання агресії в Україні. Ми зробили пожертвування організаціям із надання допомоги, які підтримують український народ. Ми дотримуємося санкцій і законів США, не продаємо продукцію російським компаніям", — зазначив віцепрезидент.

Qualcomm розробляє одні з найпродуктивніших у світі чипів для смартфонів, телекомунікаційне та мережеве обладнання, пристрої інтернету речей, приставки для телевізорів та інші інформаційні пристрої. За даними Reuters, на початку березня керівництво компанії заявило акціонерам, що виручка від продажів у Росії та Україні становить менше за 1% від загальних доходів.

Як пише Habr, 10 березня Qualcomm закрив російським користувачам доступ до свого сайту з боку сервісів Cloudflare. Крім того, компанія заблокувала деякі акаунти qualcomm id російських підприємств.

Раніше писали, що західні компанії масово йдуть із російського ринку. Серед них виробники автомобілів, поштові оператори, транспортні та консалтингові фірми, а також мережі фаст-фуд ресторанів.

Писали також. які BigTech-компанії призупинили бізнес у РФ через війну в Україні. Росіяни ризикують залишитися без електронних пристроїв, програмного забезпечення та популярних розваг, таких як відеоігри та соціальні мережі.