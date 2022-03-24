Появились сайты для отслеживания воздушных тревог по всей Украине: как они работают

Сервисы отличаются дизайном и функционалом, но в целом выполняют одну и ту же задачу — своевременно информируют о воздушных тревогах.

Украинские программисты создали карты для отслеживания воздушных тревог одновременно во всех регионах Украины. Фокус расскажет об особенностях каждой из них.

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Вадим Клименко разработал сайт под названием "еКарта" с помощью открытого международного сервиса OpenStreetMap. На карте оранжевым цветом выделяются области, в которых объявлена воздушная тревога, даже если она объявлена только в одном населенном пункте. При наведении курсора отображается время, когда власти объявили об угрозе.

[ + – ] еКарта от Вадима Клименко Фото: Скриншот

Зеленым регион подсвечивается, если все спокойно, а серым, если нет точной информации (пока таким цветом выделен только полуостров Крым). Данные о ситуации подгружаются из приложения "Воздушная тревога", разработанного Ajax и обновляются каждые 20 секунд.

Еще одну карту (war.ukrzen.in.ua) запустил пользователь Twitter с именем @__gm__. Она получилась более яркой, названия административных единиц подписаны разными цветами радуги. В случае объявления тревоги область или ее часть подсвечивается красным, в спокойное время они просто черные.

[ + – ] Карта воздушных тревог Фото: Скриншот

В отличие от предыдущего сервиса, здесь можно следить за ситуацией в определенных районах. Отдельная вкладка позволяет открыть список, где отображаются места, время объявления и длительность воздушной тревоги. Данные в обоих случаях обновляются каждые 25 секунд.

Третья карта под названием alarmmap.online сделана на основе OpenStreetMap и Mapbox, использует данные из приложения от Ajax. На карте оттенками красного отмечаются города, территориальные общины, районы и области, в которых объявили воздушную тревогу, прямо поверх карты размещен список с указанием длительности. По информации сайта ITC.ua, сервис запустили программисты из украинского подразделения компании ArgoPrep, которые до войны разрабатывали обучающее ПО для детей.

[ + – ] Карта воздушных тревог от ArgoPrep

Ранее Google запустил в ОС Android уведомления о воздушной тревоге. Пользователи из Украины могут автоматически получать их после обновления операционной системы.

18 марта спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат объяснил, как работает воздушная тревога во время войны. По его словам, радиолокационные системы фиксируют угрозу, например вражеский самолет или ракету, после чего специалисты примерно определяют маршрут и уведомляют жителей регионов, которые теоретически могут попасть под удар.