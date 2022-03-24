З'явилися сайти для відстеження повітряних тривог по всій Україні: як вони працюють

Сервіси відрізняються дизайном і функціоналом, але в цілому виконують одне й те саме завдання — своєчасно інформують про повітряні тривоги.

Українські програмісти створили карти для відстеження повітряних тривог одночасно у всіх регіонах України. Фокус розповість про особливості кожної з них.

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Вадим Клименко розробив сайт під назвою "еКарта" за допомогою відкритого міжнародного сервісу OpenStreetMap. На карті помаранчевим кольором виділяються області, в яких оголошено повітряну тривогу, навіть якщо вона оголошена лише в одному населеному пункті. У разі наведення курсору відображається час, коли влада оголосила про загрозу.

[ + – ] еКарта від Вадима Клименка Фото: Скриншот

Зеленим регіон підсвічується, якщо все спокійно, а сірим, якщо немає точної інформації (поки що таким кольором виділено лише півострів Крим). Дані про ситуацію підвантажуються з програми "Повітряна тривога", розробленої Ajax та оновлюються кожні 20 секунд.

Ще одну карту (war.ukrzen.in.ua) запустив користувач Twitter з ім'ям @__gm__. Вона вийшла яскравішою, назви адміністративних одиниць підписані різними кольорами веселки. У разі оголошення тривоги область або її частина підсвічується червоним, у спокійні часи вони просто чорні.

[ + – ] Карта повітряних тривог Фото: Скриншот

На відміну від попереднього сервісу тут можна стежити за ситуацією у певних районах. Окрема вкладка дозволяє відкрити список, де відображаються місця, час оголошення і тривалість повітряної тривоги. Дані в обох випадках оновлюються кожні 25 секунд.

Третя карта під назвою alarmmap.online зроблена на основі OpenStreetMap і Mapbox, використовує дані з програми від Ajax. На карті відтінками червоного позначаються міста, територіальні громади, райони й області, в яких оголосили повітряну тривогу, прямо поверх карти розміщено список із зазначенням тривалості. За інформацією сайту ITC.ua, сервіс запустили програмісти з українського підрозділу компанії ArgoPrep, які до війни розробляли навчальне програмне забезпечення для дітей.

[ + – ] Карта повітряних тривог від ArgoPrep

Раніше Google запустив в ОС Android повідомлення про повітряну тривогу. Користувачі з України можуть автоматично отримувати їх після оновлення операційної системи.

18 березня спікер Повітряних сил України Юрій Ігнат пояснив, як працює повітряна тривога під час війни. За його словами, радіолокаційні системи фіксують загрозу, наприклад, ворожий літак або ракету, після чого фахівці приблизно визначають маршрут і повідомляють жителів регіонів, які теоретично можуть потрапити під удар.