В США создали интерактивную карту известных улиц, снятых в кино (фото)

Больше всего именитых авеню и бульваров в Нью-Йорке, на втором месте оказался Лос-Анджелес.

В США сотрудники агентства недвижимости American Home Shield составили интерактивную карту 50 американских улиц, которые чаще всего снимали в фильмах. Она размещена на сайте Matador Network.

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Для создания карты компания изучила фильмы указанные в базе веб-сайта IMDb с 1900 по 2020 год, где указаны местах съемок. С помощью программы Google Geocoding API они выбрали только улицы, перекрестки, бульвары и тому подобное, а затем подсчитали, в скольких картинах появлялась та или иная местность, без учета ориентиров или конкретных локаций.

Бесспорным лидером по количеству самых кинематографичных улиц стал Нью-Йорк. Таких здесь 18 штук, и большинство из них размещены в самом центре города — на острове Манхэттен, одну только Парк-авеню сняли для 61 фильма. Однако в Лос-Анджелесе находится самое культовое место — Голливудский бульвар, который запечатлели в 133 картинах. При этом 44 из 50 локаций расположены в штатах Нью-Йорк и Калифорния.

В десятку самых популярных мест для съемки вошли:

Голливудский бульвар в Лос-Анджелесе (133 появления в фильмах);

Парк-авеню в Нью-Йорке (61);

Маркет-стрит в Сан-Франциско (22);

Родео Драйв в Беверли-Хиллз (20);

Бурбон-стрит в Новом Орлеане (16);

Южная Вирджиния-стрит в Рино (12);

Ист-Фремонт-стрит в Лас-Вегасе (10);

Нижний Вакер Драйв в Чикаго (7);

Центральная улица в Пиру (7);

Променад в Атлантик-Сити (6).

Сервис создан по данным Google Map, и пользоваться ей очень просто. Города на карте США выделены большими красными "пузырями" с цифрами, обозначающая количество именитых улиц. Нажатие на кружочек изменяет масштаб и показывает в самих населенных пунктах точки, отмеченные звездочками — это и есть те самые дороги, снятые в фильмах.

[ + – ] Карта США с отметками городов Фото: Скриншот [ + – ] Карта Нью-Йорка с отметками улиц Фото: Скриншот

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