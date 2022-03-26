У США створили інтерактивну карту відомих вулиць, знятих у кіно (фото)

Найбільше знаменитих авеню та бульварів у Нью-Йорку, на другому місці опинився Лос-Анджелес.

У США співробітники агентства нерухомості American Home Shield створили інтерактивну карту 50 американських вулиць, які найчастіше знімали у фільмах. Вона розміщена на сайті Matador Network.

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Для створення карти компанія вивчила фільми, вказані в базі вебсайту IMDb з 1900 по 2020 рік, де вказані місця зйомок. За допомогою програми Google Geocoding API вони вибрали лише вулиці, перехрестя, бульвари тощо, а потім підрахували, у скількох картинах з'явилася та чи інша місцевість, не враховуючи орієнтирів чи конкретних локацій.

Безперечним лідером за кількістю кінематографічних вулиць став Нью-Йорк. Таких тут 18 штук, і більшість з них розміщені в самому центрі міста — на острові Манхеттен, лише Парк-авеню зняли для 61 фільму. Однак у Лос-Анджелесі знаходиться найкультовіше місце — Голлівудський бульвар, який зафіксували у 133 картинах. Водночас 44 з 50 локацій розташовані у штатах Нью-Йорк та Каліфорнія.

До десятки найпопулярніших місць для зйомки увійшли:

Голлівудський бульвар у Лос-Анджелесі (133 появи у фільмах);

Парк-авеню у Нью-Йорку (61);

Маркет-стріт у Сан-Франциско (22);

Родео Драйв у Беверлі-Гіллз (20);

Бурбон-стріт у Новому Орлеані (16);

Південна Вірджинія-стріт у Ріно (12);

Іст-Фремонт-стріт у Лас-Вегасі (10);

Нижній Вакер Драйв у Чикаго (7);

Центральна вулиця у Піру (7);

Променад в Атлантік-Сіті (6).

Сервіс створений за даними Google Map, і користуватися ним дуже просто. Міста на карті США виділені великими червоними "бульбашками" з цифрами, що позначає кількість іменитих вулиць. Натискання на кружечок змінює масштаб і показує в самих населених пунктах точки, відмічені зірочками — це і є дороги, зняті у фільмах.

[ + – ] Карта США з відмітками міст Фото: Скриншот [ + – ] Карта Нью-Йорка з відмітками вулиць Фото: Скриншот

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