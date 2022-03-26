У США створили інтерактивну карту відомих вулиць, знятих у кіно (фото)
Найбільше знаменитих авеню та бульварів у Нью-Йорку, на другому місці опинився Лос-Анджелес.
У США співробітники агентства нерухомості American Home Shield створили інтерактивну карту 50 американських вулиць, які найчастіше знімали у фільмах. Вона розміщена на сайті Matador Network.
Для створення карти компанія вивчила фільми, вказані в базі вебсайту IMDb з 1900 по 2020 рік, де вказані місця зйомок. За допомогою програми Google Geocoding API вони вибрали лише вулиці, перехрестя, бульвари тощо, а потім підрахували, у скількох картинах з'явилася та чи інша місцевість, не враховуючи орієнтирів чи конкретних локацій.
Безперечним лідером за кількістю кінематографічних вулиць став Нью-Йорк. Таких тут 18 штук, і більшість з них розміщені в самому центрі міста — на острові Манхеттен, лише Парк-авеню зняли для 61 фільму. Однак у Лос-Анджелесі знаходиться найкультовіше місце — Голлівудський бульвар, який зафіксували у 133 картинах. Водночас 44 з 50 локацій розташовані у штатах Нью-Йорк та Каліфорнія.
До десятки найпопулярніших місць для зйомки увійшли:
- Голлівудський бульвар у Лос-Анджелесі (133 появи у фільмах);
- Парк-авеню у Нью-Йорку (61);
- Маркет-стріт у Сан-Франциско (22);
- Родео Драйв у Беверлі-Гіллз (20);
- Бурбон-стріт у Новому Орлеані (16);
- Південна Вірджинія-стріт у Ріно (12);
- Іст-Фремонт-стріт у Лас-Вегасі (10);
- Нижній Вакер Драйв у Чикаго (7);
- Центральна вулиця у Піру (7);
- Променад в Атлантік-Сіті (6).
Сервіс створений за даними Google Map, і користуватися ним дуже просто. Міста на карті США виділені великими червоними "бульбашками" з цифрами, що позначає кількість іменитих вулиць. Натискання на кружечок змінює масштаб і показує в самих населених пунктах точки, відмічені зірочками — це і є дороги, зняті у фільмах.
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