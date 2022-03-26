Украинцы смогут сообщить властям о своих убытках от войны через "Дію"

Речь идет о разрушенном во время полномасштабного вторжения РФ недвижимом имуществе. Правительство сможет подсчитать, сколько средств необходимо на восстановление разрушенных домов.

Граждане Украины, чьи дома пострадали в ходе полномасштабного вторжения РФ, смогут уведомить власти о причиненном им ущербе через государственный портал и приложение "Дія", чтобы государство смогло оценить ущерб и рассчитать, сколько средств необходимо для восстановления недвижимости. Соответствующее решение в субботу, 26 марта, принял Кабинет министров, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в своем телеграм-канале.

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Глава правительства сообщил, что еще на прошлой неделе он анонсировал разработку Кабмином в ближайшее время механизма фиксации ущерба каждого украинца, чье имущество было разрушено в ходе полномасштабной войны.

"Сегодня правительство приняло постановление о порядке сбора и учета информации о поврежденном и уничтоженном в результате боевых действий недвижимом имуществе через портал и приложение "Дія", — написал Шмыгаль.

По словам премьер-министра, уже через неделю после вступления соответствующего постановления в силу, украинцы, чья недвижимость была разрушена в ходе войны, смогут через "Дію" прислать сообщение об этом и зафиксировать сами повреждения, чтобы власти смогли подсчитать убытки и оценить, сколько потребуется ресурсов на их возмщжение и восстановление объектов.

"Мы все отстроим: каждый дом, каждую квартиру, каждую улицу каждого пострадавшего города. И этот процесс начинается уже сейчас – со сбора информации и фиксации убытков", — добавил Шмыгаль.

По состоянию на 16 марта приблизительный ущерб, нанесенный Украине в ходе полномасштабного вторжения РФ, составил около 565 миллиардов долларов или 16,7 трлн в гривневом эквиваленте.

Ранее Кабмин принял постановление, согласно которому регистрация безработных, а также начисление пособий будет осуществляться при помощи приложения или портала "Дія".