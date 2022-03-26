Українці зможуть повідомити владі про свої збитки від війни через "Дію"

Ідеться про зруйноване під час повномасштабного вторгнення РФ нерухоме майно. Уряд зможе підрахувати, скільки коштів необхідно на відновлення зруйнованих будинків.

Громадяни України, чиї будинки постраждали в ході повномасштабного вторгнення РФ, зможуть повідомити владі про заподіяні їм збитки через державний портал і додаток "Дія", щоб держава змогла оцінити збитки та розрахувати, скільки коштів необхідно для відновлення нерухомості. Відповідне рішення в суботу, 26 березня, ухвалив Кабінет міністрів, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у своєму телеграм-каналі.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Діджитал" в Facebook Підписатись

Глава уряду повідомив, що ще минулого тижня він анонсував розробку Кабміном найближчим часом механізму фіксації збитків кожного українця, чиє майно було зруйноване під час повномасштабної війни.

"Сьогодні уряд прийняв постанову про порядок збору й обліку інформації про пошкоджене та знищене внаслідок бойових дій нерухоме майно через портал і додаток "Дія", — написав Шмигаль.

За словами прем'єр-міністра, вже через тиждень після набуття відповідної постанови чинності, українці, чия нерухомість була зруйнована в ході війни, зможуть через "Дію" надіслати повідомлення про це та зафіксувати самі пошкодження, щоб влада змогла підрахувати збитки й оцінити, скільки потрібно ресурсів для їх відшкодування та відновлення об'єктів.

"Ми все відбудуємо: кожен будинок, кожну квартиру, кожну вулицю кожного постраждалого міста. І цей процес починається вже зараз – зі збирання інформації та фіксації збитків", — додав Шмигаль.

Станом на 16 березня приблизні збитки, завдані Україні під час повномасштабного вторгнення РФ, становили близько 565 мільярдів доларів або 16,7 трлн у гривневому еквіваленті.

Раніше Кабмін ухвалив постанову, згідно з якою реєстрація безробітних, а також нарахування допомоги здійснюватиметься за допомогою додатка або порталу "Дія".