Рынок смартфонов в РФ: китайские бренды, падение продаж в 2 раза, рост цен на 300%

В феврале в течение недели ритейлеры продавали россиянам примерно 700 тыс. устройств, а с 7 по 13 марта — всего 380 тыс.

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После вторжения российских войск в Украину продажи смартфонов в России сократились примерно в 2 раза. Об этом пишет российское издание "Известия", ссылаясь на источник в компании, сотрудничающей с несколькими производителями устройств.

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С 14 по 20 февраля, за неделю до полномасштабной войны, в России продали 744 тыс. устройств, с 21 по 27 февраля — 703 тысячи, а с 7 по 13 марта — около 380 тысяч. По примерным подсчетам компании МТС, в марте 2022 года продажи смартфонов в стране сократились на 18% по сравнению с тем же периодом в прошлом году.

В 2021 году в России ритейлерам удалось продать 30 млн смартфонов на общую сумму 728 млрд рублей. В денежном выражении рынок увеличился на 28%, однако в натуральном — сократился на 2%. Средняя стоимость гаджетов увеличилась на 31% (24,2 тыс. рублей) из-за того, что россияне чаще выбирали модели подороже.

Аналитик компании Mobile Research Group Эльдар Муртазин считает, что падение связано с повышенным спросом на технику в феврале: россияне начали скупать технику, опасаясь того, что из-за санкций она будет недоступна, а теперь поумерили свой пыл. Судя по актуальной ситуации, — не напрасно, ведь многие модели электронных устройств уже исчезли с рынка, а цены на оставшиеся повысились на 30-300%.

"Подорожали внешние жесткие диски, смартфоны выросли в цене на 30–50%. В целом ситуация напоминает начало 2015 года — во время резкого скачка курса валют в конце 2014-го люди ажиотажно скупали электронику, в том числе смартфоны", — заявил Эльдар Муртазин.

Он предположил, что в 2022 году рынок смартфонов в России сократится примерно в 2 раза и составит 16 млн единиц. В то же время, общая сумма продаж должна сократиться на 30%.

Сотрудник сервиса "М. Видео – Эльдорадо" обратил внимание, что сейчас россияне чаще интересуются смартфонами средней и низкобюджетной ценовой категории, которые представлены в основном китайскими компаниями. Более широкий ассортимент, а также изрядное количество готовых продуктов позволяют Китаю удовлетворить спрос и увеличить долю продаж на российском рынке до 55%-65% против 50% в 2021 году.

"Все поняли, что вкладывать деньги в электронику — не выход. К людям пришло понимание, что цены нереально завышены и в такой ситуации что-то покупать бессмысленно. Сейчас электронику покупают либо те, кто не следит за расходами, либо те, для кого приобретение крайне важно, например, если сломался смартфон", — рассказал руководитель проекта Content-Review Сергей Половников.

Эксперт считает, что вскоре ритейлеры снизят свои наценки, а рынок пополнят гаджеты из Китая и других стран. Смартфоны индийского и вьетнамского производства долгое время не имели большого спроса в России, но в связи с тяжелой экономической ситуацией россияне могут обратить на них внимание.

Ранее писали, что китайский производитель Huawei боится поставлять свою технику в Россию из-за новых санкций США. Российская экономика сейчас очень нуждается в поставках электроники из Китая, ведь ключевые западные компании покинули рынок после вторжения ВС РФ в Украину.

Недавно стало известно, почему Россия не сможет выпускать собственные смартфоны с Android. Как объяснили эксперты, компания Google отзывает у российских компаний лицензии на использование своей операционной системы, поэтому единственная возможность наладить производство — вывезти его в другую страну, например, в Китай.