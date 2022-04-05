Ринок смартфонів у РФ: китайські бренди, падіння продажів у 2 рази, зростання цін на 300%

У лютому протягом тижня ритейлери продавали росіянам приблизно по 700 тис. пристроїв, а з 7 по 13 березня — лише 380 тис.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Після вторгнення російських військ в Україну продаж смартфонів у Росії скоротився приблизно у 2 рази. Про це пише російське видання "Звістки", посилаючись на джерело в компанії, яка співпрацює з кількома виробниками пристроїв.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Діджитал" в Facebook Підписатись

З 14 по 20 лютого, за тиждень до повномасштабної війни, в Росії продали 744 тис. пристроїв, з 21 по 27 лютого — 703 тисяч, а з 7 по 13 березня — близько 380 тисяч. За приблизними підрахунками компанії МТС, у березні 2022 року продаж смартфонів у країні скоротився на 18%, якщо порівняти з тим же періодом минулого року.

У 2021 році в Росії ритейлерам вдалося продати 30 млн смартфонів на загальну суму 728 млрд рублів. Фінансово ринок збільшився на 28%, однак у натуральному — скоротився на 2%. Середня вартість гаджетів збільшилася на 31% (24,2 тис. рублів) через те, що росіяни частіше обирали дорожчі моделі.

Аналітик компанії Mobile Research Group Ельдар Муртазін вважає, що падіння пов'язане з підвищеним попитом на техніку в лютому: росіяни почали скуповувати техніку, побоюючись того, що через санкції вона буде недоступна, а тепер угамували свій запал. Судячи з актуальної ситуації, недаремно, адже багато моделей електронних пристроїв вже зникли з ринку, а ціни на ті, що залишилися, підвищили на 30-300%.

"Подорожчали зовнішні жорсткі диски, смартфони зросли в ціні на 30–50%. Загалом ситуація нагадує початок 2015 року — під час різкого стрибка курсу валют наприкінці 2014-го люди ажіотажно скуповували електроніку, зокрема смартфони", — заявив Ельдар Муртазін.

Він припустив, що у 2022 році ринок смартфонів у Росії скоротиться приблизно вдвічі й складе 16 млн одиниць. Водночас загальна сума продажів має скоротитися на 30%.

Співробітник сервісу "М. Відео — Ельдорадо" звернув увагу, що зараз росіяни найчастіше цікавляться смартфонами середньої та низькобюджетної цінової категорії, які представлені здебільшого китайськими компаніями. Різноманітніший асортимент, а також чимало готових продуктів дозволяють Китаю задовольнити попит і збільшити частку продажів на російському ринку до 55%-65% проти 50% у 2021 році.

"Всі зрозуміли, що вкладати гроші в електроніку — не вихід. До людей прийшло розуміння, що ціни нереально завищені й в такій ситуації щось купувати безглуздо. Зараз електроніку купують або ті, хто не стежить за витратами, або ті, для кого придбання дуже важливо, наприклад, якщо зламався смартфон", — розповів керівник проєкту Content-Review Сергій Половніков.

Експерт вважає, що незабаром ритейлери знизять свої націнки, а ринок поповнять гаджети з Китаю та інших країн. Смартфони індійського та в'єтнамського виробництва довгий час не мали великого попиту в Росії, але через важку економічну ситуацію росіяни можуть звернути на них увагу.

Раніше писали, що китайський виробник Huawei боїться постачати свою техніку до Росії через нові санкції США. Російська економіка зараз дуже потребує постачання електроніки з Китаю, адже ключові західні компанії залишили ринок після вторгнення ЗС РФ до України.

Нещодавно стало відомо, чому Росія не зможе випускати власні смартфони з Android. Як пояснили експерти, компанія Google відкликає з російських компаній ліцензії на використання своєї операційної системи, тому єдина можливість налагодити виробництво — вивезти його в іншу країну, наприклад, в Китай.