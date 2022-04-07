Агентство USAID профинансирует доставку 5000 терминалов Starlink в Украину

Терминалы Starlink обеспечат неограниченный доступ к сети Интернет в случае, если Россия разрушит коммуникационную инфраструктуру в Украине.

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Агентство США по международному развитию (USAID) профинансирует доставку в Украину 5000 терминалов системы Starlink, которые обеспечат бесперебойный доступ к Интернету на случай если Россия разрушит инфраструктуру связи в стране. Об этом сообщает телеканал CNN.

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Правительство США продолжает оказывать помощь компании SpaceX Илона Маска по финансированию доставок тысячи терминалов спутникового интернета для Украины. Терминалы Starlink, которые похожи на небольшие телевизионные тарелки, позволят пользователям в отдаленных или пострадавших от войны регионах получать доступ к Интернету на высокой скорости.

[ + – ] Интернет-терминал SpaceX Starlink, Одесса 15 марта

"Starlink обеспечит неограниченный беспроводной доступ к данным из любой точки Украины. Терминалы позволят государственным служащим и поставщикам критически важных услуг для граждан продолжать общаться внутри Украины и с внешним миром в случае, если агрессия Путина разрушит оптоволоконную или сотовую инфраструктуру Украины", — говорится в заявлении USAID.

Напомним, что после начала военного вторжения РФ в Украину глава Tesla и SpaceX Илон Маск ответил на просьбу министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова предоставить доступ к сервису Starlink. Маск активировал услугу 27 февраля, а первая партия станций спутникового интернета Starlink прибыла в Украину 1 марта.

Однако американский миллиардер предупредил, что существует высокая вероятность того, что Starlink может стать мишенью для российских военных, которые могут наносить авиаудары по терминалам. Поэтому Маск попросил пользователей "включать Starlink только при необходимости и размещать антенну как можно дальше от людей".