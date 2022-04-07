Агентство USAID профінансує доставку 5 000 терміналів Starlink в Україну

Термінали Starlink забезпечать необмежений доступ до мережі інтернет, якщо Росія зруйнує комунікаційну інфраструктуру в Україні.

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Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) профінансує доставку в Україну 5 000 терміналів системи Starlink, які забезпечать безперебійний доступ до інтернету на випадок, якщо Росія зруйнує інфраструктуру зв'язку в країні. Про це повідомляє телеканал CNN.

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Уряд США продовжує надавати допомогу компанії SpaceX Ілона Маска щодо фінансування доставок тисячі терміналів супутникового інтернету для України. Термінали Starlink, які схожі на невеликі телевізійні тарілки, дозволять користувачам у віддалених або постраждалих від війни регіонах отримати доступ до інтернету на високій швидкості.

[ + – ] Інтернет-термінал SpaceX Starlink, Одеса 15 березня

"Starlink забезпечить необмежений бездротовий доступ до даних із будь-якої точки України. Термінали дозволять державним службовцям і постачальникам критично важливих послуг для громадян продовжувати спілкуватися всередині України й із зовнішнім світом у разі, якщо агресія Путіна зруйнує оптоволоконну або стільникову інфраструктуру України", — йдеться у заяві USAID.

Нагадаємо, що після початку військового вторгнення РФ в Україну глава Tesla та SpaceX Ілон Маск відповів на прохання міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова надати доступ до сервісу Starlink. Маск активував послугу 27 лютого, а перша партія станцій супутникового інтернету Starlink прибула до України 1 березня.

Проте американський мільярдер попередив, що існує висока ймовірність того, що Starlink може стати мішенню для російських військових, які можуть завдавати авіаудари по терміналах. Тому Маск попросив користувачів "вмикати Starlink тільки за необхідності та розміщувати антену якнайдалі від людей".