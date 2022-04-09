"ТиХто": в Украине создали приложение для проверки людей на предмет связи с "русским миром"

Новая разработка украинских айтишников поможет правоохранителям, военным и бойцам ТрО на блокпостах узнать о связях того или иного человека с ДРГ РФ или криминалом.

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Украинская IT-компания YouControl, которая специализируется на разработке сервисов с использованием открытых данных, создала приложение для смартфонов под названием "ТиХто", которое позволит бойцам Вооруженных сил, территориальной обороны и полиции проверять лиц на блокпостах на предмет их возможной связи с криминальным миром или российской агрессией. Об этом в субботу, 9 апреля, сообщил глава компании Сергей Мильман в своем Facebook.

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По словам руководителя YouControl, "ТиХто" позволит его пользователям "просканировать весь бэкграунд личности, его возможные связи с криминалом, диверсионно-разведывательными группами и "русским миром". Приложение разработано в сотрудничестве с другой IT-компанией — Artellence — а также при поддержке Службы безопасности Украины.

Приложение уже прошло проверку в цифровом магазине Apple App Store, однако оно все еще остается на модерации на другой платформе — Google Play. В связи с этим Мильман обратился к своим подписчикам с просьбой сообщить о проблеме сотрудникам Google для того, чтобы "ТиХто" как можно быстрее появился в доступе.

Также глава YouControl заверил, что сервис безопасен, так как не содержит, не передает и не сохраняет никаких персональных данных.

Напомним, ранее в этом месяце YouControl запустила сервис для проверки связей физических лиц и компаний с российскими и белорусскими активами.

Тем временем в РФ разработали приложение-клон Instagram под названием "Россграм", так как оригинальная соцсеть была заблокирована на территории государства-агрессора.