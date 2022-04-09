"ТиХто": в Україні створили додаток для перевірки людей щодо зв'язку з "російським світом"

Нова розробка українських айтішників допоможе правоохоронцям, військовим і бійцям ТрО на блокпостах дізнатися про зв'язки тієї чи іншої людини з ДРГ РФ або криміналом.

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Українська IT-компанія YouControl, яка спеціалізується на розробці сервісів із використанням відкритих даних, створила програму для смартфонів під назвою "ТиХто", яка дозволить бійцям Збройних сил, територіальної оборони та поліції перевіряти осіб на блокпостах на предмет їхнього можливого зв'язку з кримінальним світом чи російською агресією. Про це в суботу, 9 квітня, повідомив голова компанії Сергій Мільман у своєму Facebook.

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За словами керівника YouControl, "ТиХто" дозволить його користувачам "просканувати весь бекграунд особистості, її можливі зв'язки з криміналом, диверсійно-розвідувальними групами та "російським світом". Додаток розроблено в співпраці з іншою IT-компанією — Artellence — а також за підтримки Служби безпеки України.

Програма вже пройшла перевірку в цифровому магазині Apple App Store, проте вона все ще залишається на модерації на іншій платформі — Google Play. У зв'язку з цим Мільман звернувся до своїх підписників із проханням повідомити про проблему співробітникам Google для того, щоб "ТиХто" якнайшвидше з'явився в доступі.

Також глава YouControl запевнив, що сервіс безпечний, тому що не містить, не передає та не зберігає жодних персональних даних.

Нагадаємо, раніше цього місяця YouControl запустила сервіс для перевірки зв'язків фізичних осіб і компаній із російськими та білоруськими активами.

Тим часом у РФ розробили додаток-клон Instagram під назвою "Россграм", оскільки оригінальна соцмережа була заблокована на території держави-агресора.