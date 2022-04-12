Санкции ЕС запретили поставки кремния в РФ: что грозит российской электронике

У России есть свои производители, но они выпускают лишь специальные микросхемы, которые не совместимы с технологиями для гражданского рынка.

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Пятый пакет санкций со стороны Европейского союза ограничит поставки кремния и других материалов для гражданской электроники России. Подробности выяснило издание "КоммерсантЪ".

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Кремний является одним из лучших полупроводников, поэтому на его основе делается большинство современных микросхем. В России есть свои месторождения, однако на территории страны делают лишь пластины для чипов специального назначения, которые не совместимы с современными технологиями уровня 180–90 нм. Производители гражданской электроники закупали сырье в Европе, в частности для производства поцессоров по топологии 90 нм.

Как утверждают источники, с начала вторжения в Украину многие поставщики перестали продавать российским предприятиям сырье и технику из США, Японии, Европы, в том числе оборудование для фотолитографии (печати) схем. Готовые кремниевые подложки для печати плат шли из Европы, а после введения прямого запрета со стороны ЕС единственным источником стал Китай. Европа остановила также поставки оборудования для производства квантовых систем и микросхем.

Как заявил исполнительный директор Ассоциации российских разработчиков и производителей электроники Иван Покровский, Россия не сможет быстро обеспечить кремнием производителей гражданской электроники, ведь это потребует не только финансирования, но и времени. Санкции уже отрезали страну от продукции тайваньских фабрик, в том числе от сотни тысяч уже оплаченных процессоров.

Директор Ассоциации разработчиков и производителей "Консорциум "Базис" Арсений Брыкин объяснил, что предприятиям нужен не сам кремний, а готовые пластины. Их пригодность для микроэлектроники зависит от чистоты сырья (не менее 99,99%), качества обработки и наличия дефектов.

Самым крупным производителем чипов из иностранного кремния является "Микрон", расположенный в Зеленограде. По данным "Коммерсанта", завод уже несколько лет пытается заменить европейское сырье китайским. "Русал Кремний Урал" с июля 2021 года производит кремниевые материалы, но продукция используется для производства первичных алюминиевых сплавов внутри компании. "Солар кремниевые технологии" делает кремниевые пластины для солнечных электростанций.

Ранее писали о новых санкциях, которые ЕС ввела в отношении России. Помимо кремниевых микросхем, Еврокомиссия ввела ограничения на поставки угля, российскую банковскую систему и грузовые перевозки.

До этого США тоже ввели новые антироссийские санкции. Они коснулись производителей процессоров, разработчиков суперкомпьютеров и физических лиц, связаны с подсанкционными компаниями.