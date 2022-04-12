Санкції ЄС заборонили постачання кремнію в РФ: що загрожує російській електроніці

Росія має своїх виробників, але вони випускають лише спеціальні мікросхеми, які сумісні з технологіями для цивільного ринку.

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П'ятий пакет санкцій зі боку Європейського Союзу обмежить постачання кремнію й інших матеріалів цивільної електроніки Росії. Подробиці з'ясувало видання "КоммерсантЪ".

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Кремній є одним із найкращих напівпровідників, тому на його основі робиться більшість сучасних мікросхем. У Росії є свої родовища, проте на території країни роблять лише пластини для чипів спеціального призначення, які не сумісні із сучасними технологіями рівня 180-90 нм. Виробники цивільної електроніки закуповували сировину в Європі, зокрема для виробництва поцесорів із топології 90 нм.

Як стверджують джерела, з початку вторгнення в Україну багато постачальників перестали продавати російським підприємствам сировину та техніку зі США, Японії, Європи, зокрема обладнання для фотолітографії (друку) схем. Готові кремнієві підкладки для друку плат ішли з Європи, а після запровадження прямої заборони з боку ЄС єдиним джерелом став Китай. Європа зупинила також постачання обладнання для виробництва квантових систем і мікросхем.

Як заявив виконавчий директор Асоціації російських розробників і виробників електроніки Іван Покровський, Росія не зможе швидко забезпечити кремнієм виробників цивільної електроніки, адже це вимагатиме не лише фінансування, а й часу. Санкції вже відрізали країну від продукції тайванських фабрик, у тому числі сотні тисяч уже оплачених процесорів.

Директор Асоціації розробників і виробників "Консорціум "Базис" Арсеній Брикін пояснив, що підприємствам потрібен не сам кремній, а готові пластини. Їхня придатність для мікроелектроніки залежить від чистоти сировини (не менше 99,99%), якості обробки та наявності дефектів.

Найбільшим виробником чипів із іноземного кремнію є "Мікрон", розташований у Зеленограді. За даними "Комерсанта", завод уже кілька років намагається замінити європейську сировину китайською. "Русал Кремній Урал" із липня 2021 виробляє кремнієві матеріали, але продукція використовується для виробництва первинних алюмінієвих сплавів усередині компанії. "Солар кремнієві технології" робить кремнієві пластини для сонячних електростанцій.

Раніше писали про нові санкції, які ЄС запровадила щодо Росії. Крім кремнієвих мікросхем, Єврокомісія запровадила обмеження на постачання вугілля, російську банківську систему та вантажні перевезення.

До цього США також запровадили нові антиросійські санкції. Вони торкнулися виробників процесорів, розробників суперкомп'ютерів і фізичних осіб, пов'язаних із підсанкційними компаніями.