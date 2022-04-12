19-летний художник за сутки продал коллекцию NFT-картин и заработал $19 млн

По словам автора, токены станут основой для более крупного арт-проект FewoWorld. Сейчас в руках коллекционеров оказались более 30 тысяч его работ.

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Художник Виктор Ланглуа в свои 19 лет всего за сутки заработал $19 млн на продаже NFT-изображений. Его история стала известна индийскому изданию The Economic Times.

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19-летний юноша, известный под псевдонимом FEWOCiOUS, начал торговать своими картинами около двух лет назад, однако на прошлой неделе сорвал джекпот. Он запустил на онлайн-платформе Nifty Gateway аукцион и предложил пользователям за 24 часа купить как-можно больше картин из коллекции Paint Drop, которые выглядят как капли краски. В мероприятии приняли участие около 5 тысяч человек.

По данным сайта Cryptobriefing, Виктор Ланглуа запускает масштабный арт-проект FewoWorld. Коллекционеры могут покупать особые единицы Paint и обменивать их на NFT-картины Paint Drop, отображающие количество купленных "капель". Художник провел аукцион среди 50 крупнейших поклонников, обладающих наибольшим количеством токенов, продавая картины по $500, а затем открыл публичные торги, где стоимость лотов начиналась от $1000. Всего FEWOCiOUS удалось продать 30 198 NFT.

[ + – ] NFT Paint Drop на платформе Open Sea Фото: Скриншот

Несколько крупных коллекционеров NFT купили сразу несколько Paint Drop. К примеру, Матин Судагар, известный в Сети под ником DCLBlogger купил 515 изображений общей стоимостью около $260 тыс. Он предполагает, что в будущем работы FEWOCiOUS могут подорожать, а количество поклонников — значительно вырастет.

Пока неясно, что же из себя представляет FewoWorld, однако Виктор Ланглуа обещает уникальный проект. По его словам, обладатели изображений Paint Drop получат доступ к особым наградам под названием "Canvas" и "Fewos".

Ранее 12-летняя Нила Хейса заработала $1,6 млн, продавая портреты в виде NFT. Ее картины, нарисованные при помощи смартфона и планшета получили большую популярность на онлайн-площадкой OpenSea и KnownOrigin.

Писали также, как мальчик Беньямин Ахмед из Великобритании заработал более $160 тысяч на продаже NFT. Он нарисовал коллекцию изображений в виде 8-битных китов, взяв за основу бесплатную картинку из Интернета.

В сети продается NFT-коллекция изображений президента Владимира Зеленского. Художники оценили портреты в $260, а на все вырученные деньги обещают покупать аммуницию для ВСУ.