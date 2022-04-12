19-річний художник за добу продав колекцію NFT-картин та заробив $19 млн

За словами автора, токени стануть основою для більшого артпроєкту FewoWorld. Зараз у руках колекціонерів опинилося понад 30 тисяч його робіт.

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Художник Віктор Ланглуа у свої 19 років за добу заробив $19 млн на продажі NFT-зображень. Його історія стала відома індійському виданню The Economic Times.

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19-річний юнак, відомий під псевдонімом FEWOCiOUS, почав торгувати своїми картинами близько двох років тому, проте минулого тижня зірвав джекпот. Він запустив на онлайн-платформі Nifty Gateway аукціон і запропонував користувачам за 24 години купити якнайбільше картин з колекції Paint Drop, які виглядають як краплі фарби. В заході взяли участь близько 5 тисяч людей.

За даними сайту Cryptobriefing, Віктор Ланглуа запускає масштабний артпроєкт FewoWorld. Колекціонери можуть купувати спеціальні одиниці Paint та обмінювати їх на NFT-картини Paint Drop, що показують кількість куплених "крапель". Художник провів аукціон серед 50 найбільших шанувальників, які мають найбільшу кількість токенів, продаючи картини по $500, а потім відкрив публічні торги, де вартість лотів починалася від $1000. Всього FEWOCiOUS вдалося продати 30 198 NFT.

[ + – ] NFT Paint Drop на платформі Open Sea Фото: Скриншот

Декілька великих колекціонерів NFT купили відразу кілька Paint Drop. Наприклад, Матін Судагар, відомий у Мережі під ніком DCLBlogger, купив 515 зображень загальною вартістю близько $260 тис. Він припускає, що в майбутньому роботи FEWOCiOUS можуть подорожчати, а кількість шанувальників — значно зросте.

Поки незрозуміло, що ж таке FewoWorld, проте Віктор Ланглуа обіцяє унікальний проєкт. За його словами, володарі зображень Paint Drop отримають доступ до особливих нагород під назвою "Canvas" та "Fewos".

Раніше 12-річна Ніла Хейса заробила $1,6 млн, продаючи портрети у вигляді NFT. Її картини, намальовані за допомогою смартфона та планшета, отримали велику популярність на онлайн-майданчиках OpenSea та KnownOrigin.

Писали також, як хлопчик Беньямін Ахмед із Великобританії заробив понад $160 тисяч на продажі NFT. Він намалював колекцію зображень у вигляді 8-бітних китів, взявши за основу безплатну картинку з Інтернету.

У мережі продають NFT-колекцію зображень президента Володимира Зеленського. Художники оцінили портрети $260, а на всі вторговані гроші обіцяють придбати амуніцію для ЗСУ.